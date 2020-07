Il monitor Philips 498P9 Brilliance allarga gli orizzonti di lavoro a 44″ Superwide 32:9

Arriva un nuovo modello di monitor che fa dell’estensione in orizzontale il suo punto di forza: Philips 498P9 Brilliance è un monitor da 49” ovvero 124 centimetri di diagonale con display LCD curvo SuperWide da 32:9 pensato appositamente per i professionisti: è infatti in grado di sostituire due display Quad HD da 16″ affiancati.

Il 498P9 offre una visualizzazione priva di distrazioni e un maggiore comfort per gli occhi, grazie al display curvo 1800r che garantisce una minore distorsione dell’immagine e un campo visivo più ampio, rispecchiando la forma naturale dell’occhio e avvolgendo l’utente. È dotato di una vasta gamma di opzioni di connettività, come DisplayPort, HDMI e USB 3.2. La risoluzione è di 5120 x 1440 pixel.

Lo switch KVM MultiClient integrato, insieme alla funzione MultiView, consente agli utenti di gestire due dispositivi separati contemporaneamente con una singola configurazione monitor-tastiera-mouse, risparmiando ancora più tempo e spazio. È così possibile passare da una fonte all’altra semplicemente premendo un pulsante, potenziando il multitasking più complesso.

La tecnologia MultiView consente la doppia connessione e visualizzazione attiva, con la possibilità di collegare contemporaneamente sia un PC sia un laptop: Non è più necessario il controllo manuale o il controllo tra due monitor affiancati.

Tra le caretteristiche la Compact Ergo Base, una base per monitor Philips intuitiva che si inclina, ruota e regola in altezza in modo che ogni utente possa posizionare il monitor per il proprio massimo comfort e una migliore visualizzazione.

La qualità di visualizzazione è ulteriormente evidenziata grazie a SmartImage, un’esclusiva tecnologia all’avanguardia che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e ottimizza le prestazioni di visualizzazione. Inoltre, la tecnologia Adaptive-Sync garantisce un’azione fluida e priva di interruzioni per migliori prestazioni di gioco.

Philips 498P9 offre una moltitudine di soluzioni di visualizzazione tra cui la LowBlue Mode e la Flicker-free Technology per ridurre lo sfarfallio dell’immagine e l’affaticamento degli occhi.

Infine Al semplice tocco dell’interruttore 0-watt è possibile interrompere completamente l’alimentazione del monitor, con un conseguente consumo di energia pari a zero. Non solo, il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% e soddisfa gli standard ambientali come EnergyStar 8.0, EPEAT, RoHS, TCO Certificate.

Il monitor Philips 498P9 sarà disponibile da Agosto 2020 al prezzo consigliato di € 899. Sarà acquistabile anche su Amazon.