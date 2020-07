Il keynote Apple iPhone 12 forse si svolgerà l’8 settembre e non solo

Gli appassionati della Mela possono fin da ora prepararsi per un autunno caldo perché, oltre al keynote Apple per gli iPhone 12 (e non solo), ci sarà anche un secondo keynote Apple in ottobre per introdurre i primi Mac ARM della storia con processori Apple Silicon. Ma non è tutto: un dettagliato post apparso in rete nel weekend, e che ora sembra essere stato rimosso, elenca non solo le date dei keynote Apple per iPhone 12 e per le altre novità in arrivo, ma specifica anche quali prodotti arriveranno e quando.

Il primo appuntamento in vista è naturalmente l’annuncio dei nuovi terminali di Cupertino: secondo il leaker che si firma iHacktu il keynote Apple iPhone 12 si svolgerà l’8 settembre, una data sorprendente tenendo conto della serie infinita di report e anticipazioni che fin da febbraio indicano un possibile ritardo per l’arrivo dei nuovi smartphone Apple.

Da quando Apple ha spostato al terzo trimestre il lancio dei suoi telefoni, praticamente 10 anni fa, solo iPhone 7 è stato presentato prima, il 7 settembre. Tutti gli altri keynote si sono svolti in una data successiva. L’evento sembra sarà il battesimo non solo per gli iPhone 12 ma anche per Apple Watch di sesta generazione, un nuovo iPad economico e persino della base di ricarica multi-dispositivo AirPower.

Ma il leaker non si ferma qui perché indica anche un altro keynote Apple per il 27 ottobre, come segnala Forbes, e qui l’elenco delle novità in arrivo potrebbe sollevare qualche perplessità. Sicuramente ci saranno i primi Mac ARM con Apple Silicon, secondo iHacktu affiancati da un nuovo iPad Pro e forse anche gli occhiali per la realtà aumentata Apple Glass. I dirigenti di Cupertino hanno anticipato che i primissimi Mac con processori Apple arriveranno entro la fine di quest’anno, e un keynote in ottobre è perfetto per questo scopo.

Sembra invece meno probabile che Apple voglia già introdurre un altro iPad Pro, anche se l’ultimo aggiornamento avvenuto a marzo ha introdotto il sensore LiDAR, Magic Keyboard e poco altro. Infine per il primo visore Apple AR atteso da anni, il dibattito sulla data di arrivo rimane ancora aperto: secondo Ming Chi Kuo arriveranno nel 2022, invece secondo Posser nel 2021: in questo articolo spieghiamo perché potrebbero avere ragione entambi.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti.