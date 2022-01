Apple cerca ingegneri Xbox forse per creare una console

Fin da quando Apple abbandonò le mire sulle console per videogiochi, con l’insuccesso di Pippin di Apple Bandai alla fine degli anni ’90, periodicamente riemergono indiscrezioni che indicano un possibile ritorno della multinazionale di Cupertino nel settore: questa volta sembra che Apple stia ricercando di assumere ingegneri Xbox per sviluppare una nuova console Apple.

La segnalazione arriva da Jez Corden di Windows Central all’interno del podcast The Xbox Two: lo stesso giornalista rivela che le conferme al riguardo sono scarse, per questa ragione l’anticipazione deve essere accolta con molta cautela, almeno fino a quando emergeranno ulteriori conferme al riguardo da altre fonti. L’interesse di Apple per il mondo del gaming è noto e confermato: le app di giochi sono da sempre e rimangono una delle categorie più redditizie di App Store e in generale dei negozi digitali.

Apple ha anche introdotto l’abbonamento dedicato Apple Arcade che permette agli utenti di accedere a un catalogo di oltre cento giochi mobile di qualità, completi di tutto senza acquisti in app e senza pubblicità, pagando un abbonamento di solamente 4,99 € al mese. In passato sono emerse voci di Apple al lavoro su un Mac dedicato ai giochi, su una console dedicata, su una Apple TV focalizzata sul gaming e, lo scorso anno, anche su una console in stile Nintendo Switch. Finora nessuna di queste anticipazioni si è dimostrata fondata.

Per questa ragione la ricerca e l’assunzione di ingegneri Xbox potrebbe non puntare allo sviluppo di una console Apple dedicata. Cupertino potrebbe sfruttare l’esperienza degli addetti ai lavori Xbox per migliorare i giochi su Mac o forse per convertire giochi Windows e Xbox su computer e dispositivi Apple. In questo caso l’obiettivo potrebbe essere quello di rendere sempre più appetibili i Mac per gli sviluppatori di giochi.