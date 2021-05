Apple forse lavora a una console stile Nintendo Switch

Apple starebbe lavorando su una console stile Nintendo Switch, un progetto che, stando alle anticipazioni decisamente poco chiare, includerebbe persino un processore progettato ad hoc. Non vengono forniti ulteriori dettagli, né sulle caratteristiche della presunta console Apple in fase di progettazione, né sulle presunte tempistiche.

Per di più l’unica informazione dettagliata non convince. Sembra infatti che Cupertino non voglia attingere all’abbondanza di processori mobile di cui dispone, i più potenti e invidiati del mercato, perché starebbe progettando un nuovo processore dedicato, con più core grafici GPU e più potenza per il ray tracing da destinare alla console Apple stile Switch.

Tenendo presente che anche i processori Apple Ax delle precedenti generazioni di iPhone e iPad mettono a disposizione una potenza di calcolo e grafica di tutto rispetto, o che Cupertino potrebbe decidere di impiegare direttamente Apple A14 degli iPhone 12 o Apple M1 dei Mac, non risulta chiaro perché dovrebbe spendere tempo, denaro e risorse per progettarne uno nuovo.

Infine stando sempre all’anticipazione, Apple starebbe già collaborando con Ubisoft e altri importanti publisher e sviluppatori di videogiochi per creare titoli dedicati per la console Apple stile Switch. Come anticipato si tratta della prima indiscrezione di questo tipo a emergere da diversi anni a questa parte e per di più non tutti i dettagli convincono, così è consigliabile accoglierla con molta cautela, almeno se e fino a quando emergeranno ulteriori conferme da fonti più affidabili.

Le indiscrezioni di Apple al lavoro su una console circolano da quando Cupertino ha abbandonato il settore dopo l’insuccesso di Apple Bandai Pippin alla fine degli anni ’90. Le ultime indiscrezioni relative al mondo del gaming puntavano a una nuova Apple TV con maggiore focus, funzioni e specifiche su misura per i videogiochi, ma con l’introduzione dell’ultimo modello Apple TV 4K 2021 non è dato sapere se il progetto riguarda un dispositivo diverso o invece una Apple TV di prossima generazione.