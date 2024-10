Claude 3.5 Sonnet usa il computer come una persona

Pubblicità

Anche se OpenAI con il suo ChatGPT è uno dei nomi più noti nel campo Intelligenza Artificiale, ancora una volta la startup concorrente Anthropic ruba la scena con la funzione battezzata semplicemente computer use che permette a Claude 3.5 Sonnet di usare il computer come farebbe una persona.

Per il momento la funzione è in beta e sperimentale: lo sviluppatore anticipa che è tutt’altro che perfetta anzi, incappa con frequenza in errori e in un caso si è persino distratta. Secondo l’aneddoto segnalato da Antropic in un caso l’agente AI ha abbandonato la generazione di codice di programmazione come richiesto dall’utente, per aprire internet e navigare tra siti web con immagini del parco nazionale di Yellowstone. Una mossa fin troppo umana.

In ogni caso questo agente AI in beta di Claude 3.5 Sonnet è in grado di osservare quanto avviene sullo schermo del computer, può muovere il cursore, effettuare click virtuali dei pulsanti del mouse, digitare e inserire testi. Anthropic mette a disposizione la funzione sperimentale computer use tramite API che permettono a Claude di percepire e interagire con le interfacce del computer.

Nel video pubblicato in occasione del rilascio è possibile osservare l’agente AI Claude con le API computer use in funzione su un MacBook Pro. L’utente richiede all’agente di compilare un modulo di acquisto per materiali e società i cui dati sono sparsi tra fogli di calcolo, messaggi e sistemi di gestione clienti.

Nel filmato lo sviluppatore informa che la dimostrazione in video è stata realizzata in ambiente controllato e con infrastruttura di supporto, allo scopo di illustrare meglio le funzionalità chiave. Nel comunicato di rilascio Anthropic precisa che anche se l’agente impara molto rapidamente, mostra ancora parecchie difficoltà con operazioni semplici per gli utenti umani, come scorrere le pagine web, trascinare oggetti ed effettuare ingrandimenti,

Man mano che il modello AI migliorerà permetterà di automatizzare numerosi compiti noiosi e ripetitivi, sia a livello di utente individuale, che per compiti e incarichi aziendali. Sempre entro la fine di ottobre lo sviluppatore rilascerà Claude 3.5 Haiku che offrirà prestazioni e precisione addirittura superiori rispetto al suo attuale campione Cluade 3 Opus.

