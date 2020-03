Apple Configurator 2.12 aggiornato con ripristino firmware Mac Pro 2019

Apple rilascia un nuovo aggiornamento del suo software per distribuire e configurare flotte di dispositivi Apple all’interno di scuole, aziende e grandi istituzioni: il nuovo Apple Configurator 2.12 supporta una serie più estesa di configurazioni e opzioni per le connessioni sicure VPN e SSL con supporto per tutti i più importanti marchi del settore.

Tra le novità più consistenti anche il supporto per il ripristino del firmware dei Mac Pro 2019 di ultima generazione. Nelle note di rilascio la multinazionale di Cupertino precisa che ora è possibile configurare reti VPN in base ai requisiti personalizzati SSL. Sempre per le reti VPN sono supportate opzioni per Cisco, Juniper, Pulse, F5, SonicWall, Aruba, CheckPoint. È anche possibile convogliare l’intero traffico attraverso una connessione sicura VPN e anche escludere reti locali.

Qui di seguito riportiamo il dettaglio delle novità introdotte:

▪ Aggiunto supporto per il ripristino del firmware sul Mac Pro (2019)

• Consenti l’accesso ai siti web tramite TLS 1.0 e 1.1

• VPN: configura il requisito del provider per la connessione di tipo “SSL personalizzato”

• VPN: configura le opzioni di rete per le connessioni con Cisco, Juniper, Pulse, F5, SonicWall, Aruba, CheckPoint e “SSL personalizzato”

• Invia tutto il traffico attraverso la connessione VPN

• Escludi le reti locali

Grazie ad Apple Configurator gli amministratori IT possono distribuire e configurare flotte di iPhone, iPad, iPod touch, e Apple TV senza dover eseguire manualmente la configurazione a mano di ogni dispositivo. Una volta creato il profilo desiderato per sicurezza, account, sfondi, app da installare e molto altro è possibile configurare in modo facile e rapido più dispositivi collegandoli al Mac tramite USB.

Ricordiamo che Apple Configurator 2 è completamente riprogettato con interfaccia e funzioni incentrate sul dispositivo, così in azienda o a scuola è possibile creare un blueprint per una configurazione personalizzata che può essere poi applicata al volo su decine di dispositivi. Naturalmente è possibile aggiungere profili di configurazione diversi per app e azioni, il tutto anche grazie all’editor di profili integrato.

Apple Configurator 2.12 si scarica gratis da questa pagina di Mac App Store.