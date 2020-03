Monument Valley 2 è gratis per iPhone, iPad e Android per pochi giorni

Correte a scaricarlo perché ne vale la pena: Monument Valley 2 è gratis per pochi giorni ed è una occasione da prendere al volo: raramente capita di poter giocare a uno dei migliori titoli mobile in assoluto senza spendere un euro. Saranno le ambientazioni con paesaggi onirici, le numerose sfide per trovare il percorso giusto in ogni livello, o forse le geometrie impossibili di palazzi e costruzioni.

Una ambientazione carica di mistero, fascino ma anche uno stile originale, tanto che in ogni partita e in ogni schermata sembra di osservare opere d’arte e quadri di Escher. Solo che qui siamo completamente immersi anche grazie all’impiego magistrale di suoni ed effetti audio. Non importa se avete giocato o meno al primo Monument Valley, ancora in vendita su App Store a 4,49 euro: si tratta di una avventura a sé stante, in cui chiunque può immergersi in una sfida intelligente ed emozionante.

Su quasi 300 valutazioni su App Store la media dei voti è di 4,2 ed è anche un titolo scelto dalla redazione dello store digitale di Apple di cui riportiamo il giudizio «Non vedevamo l’ora di ritrovare questo mondo fatto di misteriosa bellezza e impossibili geometrie e il nuovo capitolo non ha deluso. I colori brillanti e il geniale design dei livelli lo rendono ancora più bello. Diverse novità contribuiscono a un’esperienza davvero entusiasmante, tra cui il controllo di due personaggi allo stesso tempo. Ma è il legame tra madre e figlia ciò che ricorderemo maggiormente: un rapporto così profondo, un’emozione che raramente un gioco riesce a trasmettere».

Infatti dovremo guidare madre e figlia nel loro viaggio attraverso architetture magiche, scoprendo percorsi illusori e risolvendo nuovi rompicapi mentre apprendiamo i segreti della Sacra Geometria. L’obiettivo del gioco è quello di aiutare Ro ad insegnare alla figlia i misteri della Valle, esplorando paesaggi incredibili e manipolando l’architettura per creare la strada giusta tra un livello e l’altro.

Per scaricare Monument Valley 2 gratis per iPhone e iPad si parte da questa pagina di App Store, invece si parte da qui per la versione Android. Naturalmente il prossimo capitolo Monument Valley 3 è in lavorazione da tempo.

Tutti gli articoli di macitynet dedicati a iPhone e iPad sono disponibili ai rispettivi collegamenti, invece per tutte le notizie che riguardano l’universo Android si parte da questa pagina.