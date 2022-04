Apple cresce in Europa con un laboratorio a Cork

Apple sta aumentando le sue operazioni in Europa con un’espansione a Cork, in Irlanda, dove sta aprendo una nuova struttura dedicata ai test dei prodotti.

Un ex complesso di magazzini Banta che Apple ha acquistato nel 2020 sarà il nuovo impianto di test, vicino al campus Hollyhill di Apple che si trova a Cork. Ingegneri e tecnici che lavorano presso la struttura utilizzeranno attrezzature tra cui microscopi elettronici e scanner CT per esaminare i prodotti, riferisce l’Irish Examiner. L’obiettivo è trovare potenziali modi per migliorare la durata o le prestazioni dei prodotti Apple.

Il centro di test è solo il terzo di Apple al mondo ed è costato decine di milioni di euro per essere convertito allo scopo, oltre a impiegare 300 lavoratori per la sua riqualificazione. Mentre la struttura originale del magazzino è stata mantenuta, gli interni sono stati completamente rinnovati.

Cathy Kearny, vicepresidente delle operazioni europee di Apple, ha affermato che il nuovo centro ha sede a Cork, e che tale sito è stato scelto per via dei 40 anni di storia, dell’esperienza nell’area e della qualità del team di Cork esistente.

È una naturale evoluzione di tutti gli investimenti degli ultimi anni, ha detto Kearny, che aggiunge:

L’obiettivo di questa struttura è garantire il miglior prodotto, durata e prestazioni, e il team di laboratorio qui testerà e analizzerà l’intera gamma di prodotti Apple. Questa struttura è la prima del suo genere in Europa e siamo lieti di averla qui a Cork

Kearny ha anche parlato di altre operazioni relative alla ricerca, sempre con strutture con sede a Cork, tra cui alcune squadre che si occupano di intelligenza artificiale e apprendimento automatico:

Abbiamo iniziato a creare questo team dalla fine del 2019. Nel pieno del COVID, è cresciuto fino a oltre 680 persone e continua a crescere. È una squadra davvero, davvero diversificata con oltre 20 nazionalità e un’enorme varietà di esperienze

Il centro di test non è l’unico progetto di espansione a cui Apple sta lavorando in Irlanda. L’azienda ha un progetto per un data center da un miliardo di dollari che sta cercando di costruire ad Athenry, sempre in Irlanda, che ha già affrontato molteplici ostacoli. Nel luglio 2021, ha aperto un ufficio a tre piani a Cork, situato in un edificio storico con vista sul fiume Lee, sui moli, sul cortile ferroviario e sul centro di Cork.

