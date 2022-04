E Ink svela schermi ePaper a colori per e-reader

E Ink ha annunciato una nuova generazione di pannelli ePaper a colori: l’azienda riferisce di avere migliorato i tempi di aggiornamento dinamico. Il nuovo pannello E Ink Gallery 3 offre tre modalità colore, inclusa una modalità “fast” che offre il refresh del pannello a 500 millisecondi.

Per i migliori colori possibili sono richiesti 1,5 secondi per la frequenza di aggiornamento. Anche i tempi per l’aggiornamento dinamico del bianco e nero sono migliori, con il pannello Gallery 3 che vanta una transizione di 350 ms tra pagine monocromatiche. Anche la risoluzione è migliore e arriva a 300 ppi, il doppio rispetto ai 150 ppi del modello precedente.

Il pannello in questione supporta input con penne con on una latenza di 30 millisecondi per il bianco e nero e anche alcune modalità colore. E Ink riferisce ancora di avere integrato nei pannelli un sistema di illuminazione frontale denominato ComfortGaz che promette di filtrare la luce blu dello schermo, migliorando la salute degli occhi anche nelle sessioni più lunghe. Il pannello può, infine, operare a temperature fino a 50°.

Non è al momento dato sapere quali aziende sfrutteranno i nuovi pannelli ePaper di E Ink, ma i probabili target di riferimento del costruttore potrebbero essere futuri dispositivi (e-reader) di aziende quali Amazon e Kobo.

La tecnologia E Ink è utilizzata nei display per gli ebook; rispetto ai classici schermi LCD che sono retroilluminati, questa tecnologia riflette la luce del sole, come se fosse un normale foglio di carta, caratteristica che, non solo permette di risparmiare batteria, ma anche di affaticare meno gli occhi.

Alla fine dello scorso anno Amazon ha introdotto l’ultimo modello del suo ebook reader Kindle Paperwhite 2021: ne abbiamo parlato in questo articolo. Invece per scoprire come funziona Kindle Unlimited, l’abbonamento di Amazon per la lettura infinita di libri rimandiamo a questa pagina di macitynet.