Apple, ora è disponibile il cavo Thunderbolt Pro 4 da 3 metri

Annunciato per la prima volta in concomitanza della presentazione di Mac Studio e di Studio Display a marzo, il cavo Thunderbolt 4 Pro da 3 metri di Apple è ora disponibile all’acquisto, con possibilità di ritiro in negozio o con consegna a domicilio. Al momento in cui scriviamo, le consegne partono dal 12 maggio. Il costo è di 179,00 euro.

Nel corso della presentazione di marzo di Mac Studio e di Studio Display, Apple ha lanciato il cavo Thunderbolt 4 Pro, disponibile sia in edizione da 1,8 metri che da 3 metri. Inizialmente, è risultata disponibile solo la versione da 1,8 metri, e non sono mancate le critiche per via dei costi: la versione più corta costa 149 euro, mentre la nuova variante da 3 metri ha un listino di 179 euro.

In realtà, il primo teardown ha motivato, quasi giustificato, l’alto costo: in estrema sintesi, sono i materiali usati all’interno e la complessità intrinseca per costruirlo a rendere così costoso questo accessorio. È un cavo coassiale con 19 fili; sei di questi sono in rame stagnato e forniscono l’alimentazione; due fili consentono la trasmissione USB 2.0, e garantiscono la retrocompatibilità con Thunderbolt 3, USB 3 e USB2. Altri cavi sono placcati in argento e rame. I connettori terminali (costruiti con un rivestimento in ottone durevole) ospitano 24 pin placcati in oro.

Ora la versione da 3 metri è disponibile nell’Apple Store online, dove costa 179 euro. Al momento della scrittura di questo articolo il cavo può essere ordinato con consegna prevista a casa entro il 12 maggio 2022. Lo stesso cavo Apple sia da 1,8 metri che da 3 metri è già indicato con una vetrina da questa pagina di Amazon: è già possibile preordinarlo.