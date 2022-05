Zuckerberg a Milano in Luxottica prova gli occhiali smart

Negli ultimi giorni di questa settimana sono aumentati gli avvistamenti di Mark Zuckerberg in Italia, un tour tra località amene e specialità gastronomiche ma anche e soprattutto per affari: una foto pubblicata sull’account personale del dirigente massimo di Meta – Facebook lo mostra mentre fa provare una sorta di bracciale prototipo a Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica.

L’insolito duo è stato fotografato a Milano nella sede di EssilorLuxottica, gruppo multinazionale italiano degli occhiali, che fin dai primi tentativi di Google Glass è impegnato nel settore occhiali smart. Dal 2014 Luxottica collabora con Intel per la tecnologia, mentre i contatti con Zuckerberg e Facebook risalgono al 2019, mentre il contratto ufficiale è arrivato a settembre del 2020. La collaborazione ha portato anche ai Ray-Man Stories introdotti lo scorso anno.

Il post con la foto di Zuckerberg e Del Vecchio sta già scalando le classifiche per Mi Piace, visualizzazioni e condivisioni, come segnala la Repubblica. Il boss di Meta precisa che il dirigente italiano sta provando un prototipo di una polsiera EMG, una sorta di bracciale elettronico dotato di interfaccia neurale.

Zuckerberg sembra sicuro: grazie al bracciale neurale potremo controllare occhiali smart e anche altri dispositivi. Lui non lo dice ma rimane sempre sottinteso: quando questa tecnologia sarà completata e perfezionata. Per quanto riguarda invece Mark Zuckerberg in Italia la tabella di marcia prevede ancora diversi appuntamenti, incluso un incontro con Mario Draghi.

Mentre tutti attendono la presentazione del primo visore Apple e il ritorno di Google nello scenario realtà aumentata, virtuale e mista con nuovi prodotti e soluzioni, Facebook Meta è già avanti con i lavori con i suoi visori Oculus e Quest, oltre che con i piani faraonici per il Metaverso. Secondo le anticipazioni da qui al 2024 Meta introdurrà quattro nuovi visori, tra modelli economici e top, incluso un successore dell’attuale Quest che dovrebbe arrivare già entro quest’anno.