Apple e Corning ampliano la collaborazione per vetri di iPhone e Apple Watch

Apple e Corning hanno annunciato un importante ampliamento della loro partnership di lunga data per la creazione di vetro di precisione destinato agli iPhon e non solo..

Apple si è impegnata a spendere 2,5 miliardi di dollari per produrre tutti i vetri di copertura di iPhone e Apple Watch nella struttura di Corning a Harrodsburg (Kentucky); in pratica il 100% dei vetri di copertura degli iPhone e Apple Watch venduti nel mondo saranno per la prima volta prodotti al 100% negli USA.

Corning sta realizzando la più grande e avanzata linea di produzione al mondo specializzata in vetro per smartphone, destinato agli schermi dei dispositivi elettronici portatili come ad esempio telefoni cellulari, schermi per computer portatili. ecc. La struttura di Harrodsburg sarà interamente dedicata ad Apple, e consentirà di aumentare del 50% la capacità manifatturiera e le competenze ingegneristiche che lavorano nel Kentucky.

Le due aziende hanno fatto sapere che apriranno anche un Apple – Corning Innovation Center nello stabilimento di Harrodsburg. Wendell Weeks, CEO di Corning, ha riferito che l’Innovation Center sarà una struttura in grado di svolgere un ruolo chiave nello sviluppo e ingegnerizzazione di materiali avanzati e piattaforme produttive di nuova generazione destinate alla futura generazione di prodotti Apple.

Non è la prima volta che Apple finanzia Corning: nel 2017 infatti l’azienda ricevette 200 milioni di dollari e nel 2019 altri 250 milioni, con una media quindi di 100 milioni di dollari l’anno. Altri 45 milioni da Apple per Corning sono arrivati nel 2021, attraverso l’Advanced Manufacturing Fund, il fondo di Cupertino con cui l’azienda costruttrice dei celebri pannelli in vetro della serie Gorilla Glass può potenziare i propri reparti di ricerca e sviluppo.

Il cosiddetto Gorilla Glass è di fatto nato grazie ad Apple e ha debuttato con iPhone. Successivamente è stato adottato da altri concorrenti nel campo della telefonia. Come per tanti prodotti, soluzioni e materiali, è stato Steve Jobs a volere fortissimamente l’uso del vetro “Gorilla” (qui la storia di come Jobs venne a conoscenza di questa azienda).