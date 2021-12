Apple e Disney si sarebbero fuse sotto la guida di Steve Jobs

Secondo Bob Iger, con Steve Jobs ancora vivo Apple e Disney sarebbero state probabilmente diverse: potenzialmente, una sola azienda. In una intervista alla CNBC, l’ex CEO di Disney ha raccontato di come la passione del compianto fondatore di Apple fosse vera e grande tanto da poter permettere un’eventuale fusione tra le due aziende.

Jobs non si era mai inoltrato in questo argomento – spiega Iger – ma probabilmente «l’accordo prima o poi sarebbe arrivato». Questo perché «Steve era un grande appassionato di tutto ciò che faceva la Disney» e il suo carattere, lo conosciamo, portava sempre a «combinare le innovazioni tecnologiche con la grande creatività», come ci ha d’altronde dimostrato la creazione di Pixar in quella fase della sua vita in cui era lontano dalla sua prima creazione (Apple, appunto). «Da un lato le arti liberali, dall’altro la tecnologia: questo è ciò che ha fatto cantare il suo cuore».

Di conseguenza i contenuti Disney sarebbero stati una scelta naturale per il modo in cui Apple stava cambiando il suo sistema di distribuzione dei contenuti. «Sono abbastanza convinto che prima o poi ne avremmo parlato» ha continuato Iger. «E penso che alla fine saremmo arrivati a un accordo». Va ricordato che Iger già un’altra volta, nel 2019, ha parlato di una potenziale fusione Apple-Disney se Jobs fosse sopravvissuto alla tremenda malattia che lo ha strappato via da questo mondo quel 5 ottobre di dieci anni fa.

Durante l’intervista si è parlato anche di come Iger avesse trascorso “mesi” a conoscere personalmente Jobs, che non solo era un investitore ma anche, come accennato, il co-fondatore della Pixar Studios. Inzialmente tra i due non c’era un grande rapporto, ma poi l’amicizia è decollata quando Disney acquistò Pixar, catapultando Jobs nel ruolo di maggiore azionista individuale della Disney e membro del consiglio di amministrazione, offrendo il suo contributo in «una serie di decisioni chiave».

Secondo quanto riferito, Jobs vide Iger come un «vero partner» selezionandolo personalmente per succedergli nel consiglio di amministrazione di Apple. Da quando poi si è dimesso dal ruolo di CEO della Disney, Iger ha comunque continuato a dirigere il reparto creativo dell’azienda, anche se il suo contratto ormai è agli sgoccioli: scadrà il 31 dicembre.

Sulle pagine di macitynet trovate centinaia di articoli che parlano di Steve Jobs: per i migliori libri su Apple e Steve Jobs è possibile partire da qui.