La festa delle Donne per Apple e Google non esiste

La festa dalla Donna per Apple e Google non esiste. O meglio non esiste per i loro calendari.

Di quella che, apparentemente, è una sparizione di un evento dalle applicazioni delle due aziende i cui sistemi operativi controllano la quasi totalità dei telefoni (e computer) al mondo, se ne sono accorti in tanti che hanno immediatamente iniziato a collegare la cancellazione di quella che più propriamente è la Giornata Internazionale dei Diritti delle donne, con il clima politico americano e

Ma in realtà non siamo di fronte ad una nuova accondiscendenza all’ideologia di Trump, sono parse la presenza all’inguration Day (e la donazione personale) di Tim Cook e il cambiamento di nomi geografici su Mappe in ossequi all’orgoglio americano, e le dichiarazioni conciliatorie sugli scudi alzati dal Governo sulle diversità, equità ed inclusione (DEI) negli ambienti pubblici e privati del Paese.

Apple, infatti (almeno in questo caso) non si è piegata, per paura magari di rappresaglie sul piano economico e fiscale, ad un Governo accusato di avere meno sensibilità verso alcune battaglie per i diritti di minoranze e pezzi di società, ma ha fatto semplicemente quello che ha sempre fatto anche in passato: sul calendario di Apple non ci sono mai stati nè l’8 marzo né il Women’s History Month, una sorta di corrispettivo esteso all’intero mese (sempre a marzo) nei paesi anglosassoni.

La notizia diventata virale sui social, è stata appurata come Falsa da Polifact, un rispettato ed indipendente sito di Fact Checking (vincitore tra le altre cose del Pulitzer qualche anno fa) dopo avere consultato Apple e avere svolto debiti controlli al proposito.

«Apple ha detto a PolitiFact – si legge nel sito – che si tratta di un malinteso, perché né la Giornata internazionale della donna né il Mese della storia delle donne sono mai stati presenti nei calendari di Apple. Valutiamo la dichiarazione secondo cui Apple ha rimosso la Giornata internazionale della donna dalla sua app calendario come Falsa».

Per riguarda Google la spiegazione si trova in quel che è accaduto alcuni giorni fa quando Google aveva replicato alle critiche per la scomparsa dal suo calendario di eventi quali il mese del Pride, il mese della Black History, il Giorno della Memoria e tanti altri ancora.

Google aveva confermato anche al New York Times, modifiche agli eventi del Calendario ma per ragioni pratiche: “Per oltre un decennio abbiamo collaborato con timeanddate.com per mostrare festività e feste nazionali in Google Calendar. Poi – aveva poi detto detto la portavoce Madison Cushman Veld a The verge – abbiamo iniziato ad inserire manualmente momenti culturali in un gran numero di paesi in tutto il mondo ma erano talmente tanti e tante erano le segnalazioni e anche gli errori che siamo tornati a mostrare globalmente solo festività e feste nazionali di timeanddate.com“.

Se per Apple, quindi, la notizia della mancanza del calendario è semplicemente falsa perché non c’è mai stato l’8 marzo sui dispositivi con l’applicazione Apple, per Google la Giornata internazionale dei diritti delle donne dal Calendario dovrebbe essere quindi parte di una semplice semplificazione che alleggerisce il lavoro dei team che si occupano di questo servizio.

Se la (non) notizia ha avuto così tanto clamore, lo ricordiamo, è perché il tempismo si colloca in un contesto dove i giganti dell’informazione e della tecnologia sembrano oggi più accondiscendenti alle politiche di Trump di di quanto non lo siano stati nel corso del primo mandato dell’attuale presidente.

Queste scelte attuate dai grandi della tecnologia, qualche volta sono dettate da convinzione altre volte da convenienza, per timori di rappresaglie, per la paura che alcune istanze in termini fiscali non siano recepite, o per semplice calcolo economico. Gli elettori di Trump sono molti e qualche compromesso contribuisce a sostenere il fatturato. Ma non è questo il caso della cancellazione dell’8 marzo.,