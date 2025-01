Tutti i magnati IT all’insediamento di Trump, Tim Cook incluso

Pubblicità

Tim Cook assisterà al secondo Inauguration del presidente eletto Donald Trump lunedì 20 gennaio, e oltre al CEO di Apple (che ha versato a titolo personale un milione di dollari al comitato che sta preparando il suo insediamento), ci saranno tanti nomi che contano nel mondo della tecnologia, ad esempio Jeff Bezos di Amazon, ma anche Mark Zuckerberg di Meta che ha recentemente deciso di mostrare la sua fedeltà al prossimo presidente, e ovviamente Elon Musk, nominato co-direttore del DOGE (Department Of Government Efficiency).

Ognuno degli ospiti ha messo mano al portafoglio personale per assistere all’investitura, tutti in gara per essere presenti a una cerimonia che, a quanto pare, costerà 200 milioni di dollari.

L’avvicinamento di Cook è stato riferito come una mossa a titolo personale ma ovviamente in quanto CEO di Apple, ha tutto l’interesse a ingraziarsi Trump, soprattutto per evitare il più possibile paventate tasse di importazione sull’iPhone e su gli altri prodotti fabbricati in Cina.

Ma la collaborazione con Trump potrebbe tornare utille per piegare l’Unione europea e le sue velleità di controllo sulle GAFAM, le cinque maggiori multinazionali dell’IT occidentali: Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.

Ricordiamo che Bruxelles vuole maggiore apertura da parte di Apple, che Cook si sarebbe lamentato con Trump di questa situazione e che l’Ue ha deciso di ascoltare gli sviluppatori di terze parti per capire se vi sono componenti di sistema di cui Apple si riserva l’uso esclusivo, impedendo l’accesso a terzi (Bruxelles dovrebbe indicare decisioni in merito a febbraio).

Tornando alle donazioni per l’insediamento di Trump, queste sono arrivate – ovviamente – non solo da Apple, ma anche da Amazon, Meta, Uber, Sam Altman di OpenAI Goldman Sachs, Bank of America, Coinbase, Toyota, Ford, GM, AT&T, Black & Decker e Charter Communications, corporation in vari settori che hanno interesse a intrattenere buoni rapporti con l’inquilino della Casa Bianca.

Tutte le notizie su Finanza e Mercato sono nella sezione dedicata di macitynet.