Apple, 13 nomination ai Premi Oscar per Killers of the Flower Moon e Napoleon

Apple ha ottenuto 13 nomination ai Premi Oscar per i film “Killers of the Flower Moon” e “Napoleon“, produzioni Apple Original.

Killers of the Flower Moon, il film di Martin Scorsese con Robert De Niro e Leonardo DiCaprio prodotto da Apple, racconta la storia degli omicidi di almeno sessanta nativi americani Osage fra il 1918 e il 1931, casi che inizialmente furono archiviati come morti accidentali.

Killers of the Flower Moon – già scelto scelto per gli Icon e Creator Tribute – è candidato nelle categorie miglior film, miglior regista, miglior attrice protagonista (Lily Gladstone), miglior attore non protagonista (Robert De Niro), migliori costumi (Jaqueline West), migliore scenografia, migliore colonna sonora originale, miglior montaggio e miglior fotografia.

Napoleon, diretto da Ridley Scott e con Joaquin Phoenix, è candidato nella categoria migliori costumi, migliore scenografia e migliori effetti speciali. Il film narra le vicende di Napoleone Bonaparte, dalla sua rapida ascesa al potere fino alla sua caduta, passando per la storia d’amore con la moglie Giuseppina e le battaglie politiche e militari; ha avuto un’accoglienza mista da parte della critica, ed è anche stato criticato da alcuni storici più puntigliosi per alcuni errori.

Apple ha vinto un Oscar nel 2022 per “I segni del cuore – CODA”” e nel 2023 per il film di animazione in sitle classico “Il Bambino, la Talpa, la Volpe e il Cavallo”

Killers of the Flower Moon è già disponibile su Apple TV+; Napoleon dovrebbe arrivare tra poco.

