Apple e T-Mobile forniranno 1 milione di iPad agli studenti della California

Apple e T-Mobile forniranno agli studenti in California fino a un milione di iPad. La notizia arriva in un comunicato stampa del California Department of Education. Apple e T-Mobile stanno collaborando per fornire iPad con connettività cellulare ad alta velocità agli studenti di tutta la California, mentre prende forma la pianificazione per l’apprendimento a distanza anche durante il prossimo anno scolastico. Apple e T-Mobile evaderanno gli ordini direttamente dai distretti, offrendo sconti significativi rispetto ai prezzi standard.

La crisi sanitaria globale ha costretto circa il 97% dei 6,2 milioni di studenti in California a riprendere gli studi tramite didattica a distanza, ma molte scuole hanno riscontrato carenza di dispositivi per poter affrontare al meglio tale situazione. Da aprile, il sovrintendente statale, l’ufficio del governatore, i legislatori statali e varie organizzazioni non profit hanno lavorato per rimuovere le barriere all’istruzione a distanza, lavorando direttamente con fornitori di servizi Internet e società tecnologiche.

Così ha commentato il sovrintendente di stato Tony Thurmond:

Poiché le scuole lavorano giorno e notte per preparare studenti e famiglie all’apprendimento virtuale, desidero lodare Apple e T-Mobile per essersi impegnati in modo monumentale nel supportare gli studenti più bisognosi della California

Il team di Apple Professional Learning supporterà gli insegnanti con sessioni di formazione virtuale con cadenza settimanale, offrendo strategie creative per l’apprendimento da remoto. Apple offrirà anche sessioni di coaching virtuale one-to-one senza costi aggiuntivi.

Così ha commentato l’iniziativa Susan Prescott, vice president Markets, Apps, e Services di Apple:

In Apple, crediamo che la tecnologia abbia il potere di trasformare l’esperienza di apprendimento per gli studenti a tutti i livelli. Siamo orgogliosi che lo Stato della California abbia scelto iPad per facilitare l’apprendimento a distanza e, in questi tempi difficili, non vediamo l’ora di lavorare con amministratori e distretti scolastici in tutto lo stato per contribuire a rendere l’apprendimento più accessibile per i loro studenti

La California ha stanziato 5,3 miliardi di dollari di finanziamento come una tantum nel bilancio statale in favore delle scuole per sostenere l’apprendimento a distanza, che può essere utilizzato immediatamente per acquistare i dispositivi richiesti. Apple e T-Mobile prevedono di essere in grado di soddisfare la domanda del distretto scolastico fino alla fine del 2020.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple nel campo della scuola e dell’educazione sono disponibili da questa pagina.