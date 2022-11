Apple lancia emergenze SOS via satellite in USA, altri paesi a dicembre

Apple ha annunciato che la funzione Emergenze SOS via Satellite di iPhone 14 è disponibile da oggi in USA e Canada. L’annuncio tramite comunicato stampa, evidenzia la disponibilità a breve anche in altri Paesi, purtroppo l’Italia non è inclusa. Apple ha annunciato la funzione durante l’evento di presentazione degli iPhone 14 e 14 Pro a settembre scorso. Nel keynote aveva riferito che la funzione sarebbe arrivata ai clienti in USA e Canada a novembre: così è stato.

Per utilizzare la funzione gli utenti devono aver installato l’ultima versione di iOS 16.1. Al momento del lancio, Emergenze SOS via Satellite è disponibile negli Stati Uniti e in Canada, mentre arriverà in altri paesi a dicembre. Per i primi due anni, Emergency SOS via Satellite sarà gratuito per i clienti, mentre successivamente Apple potrebbe addebitare un costo non ancora definito.

Il collegamento via satellite per le emergenze di iPhone 14 permette di inviare esclusivamente brevi messaggi di testo, sostanzialmente predefiniti, incluse le coordinate della, posizione ai centri di soccorso. Non è possibile effettuare chiamate.

Quando viene attivata la funzione gli iPhone 14 visualizzano a schermo una breve serie di domande che in pochi tap permettono all’utente di definire situazione, pericolo e richiesta di primi aiuti. Queste informazioni e la posizione vengono compressi con un algoritmo di Apple che rende il messaggio tre volte più piccolo, questo per velocizzare il più possibile la trasmissione.

Nel suo comunicato stampa che annuncia che la disponibilità odierna di Emergency SOS via satellite per i modelli iPhone 14 e iPhone 14 Pro Apple specifica che lo stesso servizio arriverà in Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito a dicembre prossimo, dopo il debutto in Nord America.

A settembre, un rapporto affermava che Apple avrebbe lanciato Emergency SOS via satellite in altri paesi prima della fine del 2022, seguito da ancora più regioni l’anno prossimo. In questo articolo di macitynet tutti i dettagli sul funzionamento di SOS Emergenze via satellite.