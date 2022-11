Un bug di tvOS trasforma Apple TV 4K da 128 a 64 GB

Un bug in tvOS impedisce agli utenti di utilizzare tutti i 128 GB della nuova Apple TV 4K di fascia alta, lasciando 64 GB inutilizzabili. In pratica il bug, in alcune circostanze, dimezza la capacità di archiviazione utilizzabile di Apple TV 4K 2022 modello top.

Tra i principali aggiornamenti nell’ultima Apple TV 4K si registra l’opzione della variante da 128 GB, studiata in particolare per gli utenti Apple Arcade che sfruttano il set top box di Apple come vera e propria console. La maggiore capacità significa poter installare più giochi, quindi essere immediatamente disponibili su Apple TV 4K.

Tuttavia, secondo flatpanelshd, al momento solo i primi 64 GB di spazio sono riconosciuti da tvOS. È sicuramente un bug piuttosto che un problema hardware, perché il messaggio di errore che gli utenti ricevono viene attivato in circostanze molto specifiche. Questo viene visualizzato ogni volta che un utente ha riempito 64 GB e tenta di scaricare un gioco o un’app da installare sulla porzione ulteriore di 64 GB.

“L’app non può essere installata perché non c’è abbastanza spazio”, si legge nel banner che appare a schermo, che continua:

Elimina una o più app o gestisci il tuo spazio di archiviazione in Impostazioni

Tuttavia, se l’utente ha anche 63,9 GB e tenta di scaricare un’app che supererebbe la soglia di 64 GB, l’app o il gioco viene correttamente installato. Successivamente, però, non si ha più accesso allo spazio rimanente.

Oltre a installare giochi e app fino a quando non viene raggiunto l’errore dei 64 GB, gli utenti possono controllare solo le informazioni di archiviazione piuttosto scarse di Apple, andando su Impostazioni, Generali e scorrendo verso il basso fino a Gestisci archiviazione.

Questa schermata elenca tutte le app installate e le loro dimensioni. È organizzata con le app più grandi in alto, quindi quelle che occupano più spazio di archiviazione, e tutte hanno un’icona per la loro eliminazione posizionata proprio accanto. Rimane da capire se Apple è già al corrente del problema, che quasi certamente verrà risolto in un prossimo aggiornamento ad hoc.

