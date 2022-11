iPhone 14, ora gli Apple Store riparano ogni modello

Anziché dover sostituire l’intero dispositivo, ora i negozi della catena Apple Store e i centri di riparazione autorizzati sono in grado di riparare le singole componenti di ciascuno dei modelli della nuova gamma iPhone 14 base, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max.

Dalla nota interna finita nelle mani di MacRumors si scopre che questo cambiamento è entrato in vigore la settimana scorsa, perciò chi d’ora in avanti si reca in un Apple Store o presso un rivenditore terze parti autorizzato potrà farsi riparare il nuovo iPhone 14 direttamente in loco perché le parti di ricambio saranno disponibili per questo genere di operazioni.

Perché Apple può riparare gli iPhone 14 soltanto adesso

Generalmente infatti per i dispositivi Apple appena lanciati sul mercato, componenti come schermo, batteria, altoparlanti e simili impiegano alcune settimane se non mesi per arrivare nei laboratori di riparazione. Perciò ai clienti che si presentano con un prodotto guasto oppure difettoso durante questa fase, nell’impossibilità di ripararlo per mancanza di materiali, gli viene sostituito l’intero dispositivo.

I più fortunati

Nel caso di iPhone 14 e iPhone 14 Plus ciò dovrebbe avvenire ancor più rapidamente in quanto montano un pannello posteriore in vetro facilmente rimovibile, cosa che non accadeva da più di dieci anni (l’ultimo in ordine di tempo è iPhone 4S introdotto nel 2011). Questo cambiamento purtroppo non si riflette sugli altri due telefoni della gamma, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, che invece possono essere aperti soltanto frontalmente e quindi alcuni interventi richiedono più tempo.

I prezzi

Nel frattempo il costo di sostituzione della batteria di uno degli iPhone 14 in Italia è stato maggiorato del 36%: dai 75 € necessari per quella di iPhone 13 ora ne servono 119 € per i nuovi telefoni indipendentemente dal modello. Per i clienti che invece hanno attivato l’estensione di garanzia AppleCare+ il servizio è gratuito purché la batteria mantenga meno dell’80% della sua capacità originale.

Le tariffe sono aumentate anche per quanto riguarda altre componenti: ad esempio per la sostituzione dello schermo di iPhone 14 Pro Max bisogna sborsare 489 € mentre per il suo fratello minore, iPhone 13 Pro Max, servono 409 €. Per entrambi i prodotti invece ai clienti con AppleCare+ viene richiesto soltanto un contributo di 29 €.