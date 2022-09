Ecco iPhone 14 con SOS via satellite, ricordano il 13 ma danno l’addio al mini

Come previsto Apple ha presentato al keynote di settembre la nuova linea di iPhone 14. I modelli standard hanno schermo da 6,1 e 6,7 pollici. Addio, dunque, ad iPhone mini.

La forma è identica a quella di iPhone 13, compreso il notch, mia gode di un nuovo display che raggiunge i 1200 nits di luminosità e un contrasto di 2,000,000:1. Sarò disponibile nelle colorazioni mezzanotte, starlight blu, porpora, e product RED.

A livelli di caratteristiche tecniche godono di 6 core di CPU, 16 Core Neural Engine; integrano anche un Image Signal Sensor per foto migliori. La fotocamera principale ottiene un miglioramento del 49% in ambienti più bui, con dopo velocità di scatto per la Night Mode.

La camera principale ha un sensore con apertura f1.5 da 12 MP, dimensione pixel 1,9 e naturalmente supporto OIS. La camera frontale è da 12 MP, con apertura f 19. Grazie alla tecnologia Photonic Engine sarò possibile avere immagini non compresse, con più colori e maggiori dettagli. Stessi miglioramenti anche per i video.

Apple ha migliorato anche le eSim, consentendo adesso di memorizzare su iPhone 14 più eSIM. Da notare che per tutti i modelli di iPhone 14 in USA non avranno il carrello delle Sim.

Anche iPhone 14 beneficerà della funzione Crash Detection, che permette all’iPhone di rilevare eventuali incidenti in auto, chiamando automaticamente i soccorsi.

I nuovi iPhone godranno della funzione Emergency SOS, potenziata, in grado di sfruttare il satellite: prende il nome di Emergency SOS via Satellite. Per connettersi via satellite occorre naturalmente essere all’aperto e con un cielo completamente sereno.

Inoltre, è necessario puntare lo smartphone direttamente verso il satellite, e per fare questo una schermata a schermo aiuterà l’utente a direzionare lo smartphone: in questo modo si riuscirà a inviare un messaggio di testo in meno di 20 secondi, anche in assenza di copertura del segnale classico. Non sarà possibile gestire in questo modo conversazioni, ma soltanto messaggi predefiniti. Il servizio sarà disponibili gratis per due anni, e inizialmente sarà disponibile solo in Usa e in Canada, ciò a partire da novembre.

iPhone 14 da 6,1 pollici ha un prezzo a partire da 1029 euro, mentre il modello da 6,7 pollici parte da 1179 euro. Si pre ordinano dalle 14:00 del 9 settembre: iPhone 14 sarà disponibile dal 16 settembre, mentre il modello Plus da 6,7 pollici dal 7 ottobre .

in aggiornamento