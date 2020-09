Apple Face Mask è la mascherina anti Covid-19 disegnata da Apple

Nei prossimi giorni i dipendenti Apple potranno utilizzare una mascherina anti-coronavirus progettata dall’azienda di Cupertino: si chiama Apple Face Mask e, come prevedibile, è diversa da qualsiasi altra mascherina vista in circolazione. E’ costruita con un sistema a tre strati capace di filtrare sia l’aria in entrata che quella in uscita e, come molte altre, può essere lavata e riutilizzata fino a cinque volte. Ma è il design ad essere diverso.

La forma infatti è quella di una mascherina chirurgica potenziata però da una protuberanza triangolare sulla parte superiore capace di rivestire il naso in modo da evitare l’appannaggio degli occhiali. Sulla parte inferiore Apple ha aggiunto una porzione di tessuto che avvolge anche il mento in modo da ridurre la fuoriuscita dell’aria non filtrata durante la respirazione. Come la maggior parte delle mascherine che siamo abituati a utilizzare, anche in Apple Face Mask i cordini che si posizionano dietro le orecchie sono regolabili, in modo tale da poter essere indossata per più ore consecutive senza fastidi.

Apple ha dichiarato di aver condotto “un’attenta ricerca e diversi test” nel tentativo di trovare i materiali giusti per filtrare l’aria senza interrompere le forniture dei dispositivi di protezione per il personale sanitario durante questa fase di emergenza.

Tra i reparti di Cupertino circola anche una seconda mascherina, non di Apple ma realizzata in collaborazione della Gallaudet University, specializzata nell’istruzione di studenti non udenti e ipoudenti, e già testata dai dipendenti dell’azienda, tando a quanto spiega Bloomberg. Si tratta della ClearMask, la prima mascherina chirurgica approvata dalla FDA la cui particolarità risiede nella totale trasparenza dei tessuti. In pratica il volto resta ben visibile, permettendo alle persone con disabilità uditive di capire cosa sta dicendo chi la indossa, grazie appunto alla possibilità di mantenere il contatto visivo con i movimenti delle labbra.

I dipendenti del colosso di Cupertino, inclusi quelli della catena di negozi Apple Retail, riceveranno le prime mascherine nel corso delle prossime due settimane. Apple, lo ricordiamo, fornisce anche mascherine chirurgiche tradizionali ai clienti che visitano i propri negozi, ma non sono quelle che invece indosseranno a breve i dipendenti. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple sono disponibili da questa pagina.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macirtynet ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che è emerso finora sugli iPhone 12 è in questo approfondimento di macitynet.