Feral rilascia Company of Heroes su iPhone

Dopo essere approdato su iPad all’inizio di quest’anno, e fin dal 2013 su Mac, Company of Heroes, è finalmente arrivato anche sul più piccolo schermo dell’iPhone. Lo ha rilasciato in via ufficiale Feral, autore dei porting su iPad e Mac. Come annunciato dallo sviluppatore in aprile si tratta di un porting completo rispetto alla versione iPad che porta il giocatore a rivivere le dinamiche della Seconda Guerra Mondiale.

L’app è in versione universale, quindi non si tratta di un gioco completamente nuovo da acquistare separatamente. Chi lo aveva acquistato su iPad potrà scaricarlo e installarlo gratuitamente sul proprio iPhone. Si tratta del classico gioco di strategia in tempo reale che ha ridefinito il genere e fonde campagne militari senza sosta a scenari di combattimento dinamici e tattiche di squadra.

Come accennato, il titolo è il medesimo di quello già rilasciato per iPad, tanto che i possessori della versione di gioco per tablet potranno installarlo anche su iPhone senza spese aggiuntive. Anche su iPhone è possibile prendere il controllo di due compagnie di soldati americani e dirigere un’intensa campagna partendo dallo sbarco in Normandia nel D-Day.

Anche dal punto di vista grafico il titolo è pressoché identico alla versione iPad, complice anche la forza hardware dei nuovi modelli di iPhone. Gli scontri di Company of Heroes sono basati sulla fisica simulata in tempo reale e ambienti completamente distruttibili, che permetteranno al giocatore di influenzare il campo di battaglia a proprio vantaggio.

Company of Heroes per iOS richiede la versione di sistema iOS 13.1 o successivi, e sono necessari 6 GB di spazio libero per installare il gioco di base, ma serviranno almeno 8 GB di spazio libero per evitare problemi durante l’installazione. A livello di compatibilità, ecco gli iPhone supportati:

iPhone 6S / 6S Plus

iPhone 7 / 7 Plus

iPhone 8 / 8 Plus

iPhone X

iPhone XS / XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone SE (1a generazione, 2016)

iPhone SE (2a generazione, 2020)

iPod Touch (7a generazione, 2019)

Company of Heroes per iPhone e iPad costa 14,99 euro e si acquista direttamente da qui.

