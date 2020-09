Apple rimuove i video iPhone 11 da YouTube in vista di iPhone 12

Apple ha già rimosso da YouTube la maggior parte dei video di presentazione degli iPhone 11, una mossa che rientra nei preparativi e in vista dell’arrivo dei nuovi terminali iPhone 12. Questo anche se ormai da mesi, e soprattutto negli ultimi giorni, le anticipazioni concordano che quest’anno i terminali di nuova generazione, i primi tutti 5G e tutti con schermi OLED, arriveranno con qualche settimana di ritardo rispetto alle tempistiche tradizionali seguite da anni dalla multinazionale.

In particolare Apple ha già rimosso da YouTube tutti i video di presentazione e quelli dedicati a iPhone 11 e iPhone 11 Pro. La pulizia è iniziata a partire dal canale ufficiale di Apple in USA e sarà via via effettuata anche sui canali YouTube delle varie filiali Apple nel mondo, Apple Italia inclusa. Continuano invece a rimanere disponibili i filmati della serie Shot on iPhone 11.

Come ogni anno in questo periodo la macchina del marketing di Apple funziona a pieno regime in vista dei nuovi terminali e di tutte le novità in arrivo in tempo per essere sugli scaffali dei negozi per i mesi più importanti per l’elettronica di consumo. La rimozione dei video Apple dedicati agli iPhone 11, segnalata da Cult of Mac, è stata segnalata da un utente su Reddit.

Ricordiamo che negli scorsi giorni Cupertino ha annunciato un evento speciale Apple per martedì 15 settembre. Anche se la data corrisponde con il tradizionale keynote di presentazione dei nuovi terminali, diverse fonti attendibili indicano che sono in arrivo nuovi Apple Watch 6, un nuovo iPad Air e forse anche altri prodotti e dispositivi, ma non saranno invece presentati i nuovi iPhone 12. Questi arriveranno solo in ottobre con un altro evento dedicato.

