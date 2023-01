Apple Fitness plus porta kickboxing, meditazioni e la voce di Beyonce

Il servizio in abbonamento Apple Fitness+ sta espandendo la sua offerta il prossimo 9 gennaio con la nuova attività per allenamenti di kickboxing, meditazioni a tema sonno, contenuti dell’artista Beyonce, nuovi ospiti per il Time to Walk e altri nuovi allenatori.

kickboxing arriva come un nuovo tipo di allenamento cardio totale per il corpo. Consisterà in un giro di mosse e un round finale che combina tutte le mosse in un intervallo di un minuto. Sleep, invece, si unisce agli altri nove temi di meditazione presenti in Apple Fitness+. Ha lo scopo di rendere la meditazione una parte utile di una routine di wind-down o prima di andare a dormire. Nuove meditazioni sul sonno saranno comunque aggiunte settimanalmente.

Beyonce è l’ultimo artista della serie Apple Fitness+ Artist Spotlight. Sette nuovi allenamenti saranno disponibili in ciclismo, danza, HIIT, pilates, forza, tapis roulant e yoga e tutte presenteranno la musica della cantante in sottofondo, sempre a partire da 9 gennaio prossimo. Altri due Artist Spotlight, come ricorda AppleInsider, saranno rilasciati a gennaio. Si tratta di Foo Fighters, disponibile dal 16 gennaio e Bad Bunny dal 23 gennaio.

Anche nuovi allenatori di fitness si stanno unendo alla piattaforma. Su Apple Fitness+ Nez Dally fungerà da allenatore di kickboxing, mentre Brian Cochrane si unirà al team HIIT e Jenn Lau si unirà all’allenamento per migliorare la forza.

Per quanto concerne i nuovi episodi di Time to Walk, ci saranno nuovi artisti ogni settimana, a partire da Jamie Lee Curtis il 9 gennaio. Dopo di che gli ospiti includeranno Amber Ruffin, Jason Segel, Jose Andres, Nina Hoss, Colman Domingo, Nathan Chen e Sheryl Lee Ralph.

Infine ci saranno due nuove collezioni di esercizi: “6 settimane per riavviare il tuo fitness” a partire da 9 gennaio e “Level Up Your Core Training” il 23 gennaio. Tutte le immagini di questo articolo sono di Apple. Per ulteriori informazioni sull’abbonamento Apple One Premium e Fitness+ è possibile consulare questo articolo di macitynet