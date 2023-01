Asus propone il 3D senza occhiali sui portatili Vivobook

La possibilità di riprodurre effetti 3D realistici senza bisogno di occhiali non è una novità ma è una peculiarità che non ha avuto grande successo (ricordiamo il flop del Fire Phone di Amazon). Nonostante tutto, Asus tenta la carta in questo ambito e al CES di Las Vegas ha presentato ASUS Spatial Vision, definito “il primo notebook al mondo con display OLED 3D che non necessita di occhiali per la visualizzazione 3D stereoscopica.

La visualizzazione 3D senza occhiali è possibile grazie all’uso di di microlenti progettate in modo tale che, osservate da angolazioni leggermente diverse, mostrano diverse parti dell’immagine sottostante. Le microlenti sfruttano una tecnologia di tracciamento oculare che consente allo schermo di mostare immagini diverse per ciascun occhio, riproducendo immagini 3D autostereoscopiche.

L’idea sulla carta è interessantre, e Asus sta lavorando per creare contenuti e offire strumenti per i creatori di contenuti. Il primo computer che integra Spatial Vision è un modello Vivobook da 16 pollici.

Non sono stati indicati prezzi ma essendo il marchio entry-level di Asus, non dovrebbero essere prezzi elevatissimi nonostanti il modello in questione prevede il nuovo Core i9-13980HX di 13a generazione di Intel e una GPU della gamma GeForce RTX 40. Il 3D senza occhiali sarà offerto anche con il modello ProArt Studiobook di fascia più alta.

Il produttore dovrà dimostrare di credere nel sistema offrendo contenuti ad hoc; intanto è stata predisposta una galleria di esempi con video, film, giochi e modelli 3D e promette la facile conversione in 3D dei contenuti.

L’ASUS Vivobook Pro 16 – una macchina destinata ai creator – vanta display da 16″ 3D OLED 3.2K 120 Hz autostereoscopico; in fase di configurazione è possibile arrivare a 64GB di memoria RAM (DDR5 a 4800 MHz) e SSD PCIe 4.0 x4 fino a 2 TB.

Nnuovi prodotti di Asus includono ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604), Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ), Zenbook Pro 14 OLED (UX6404), Zenbook 14X OLED (UX3404), Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604), ProArt Display OLED PA32DCM e Display ProArt PA279CRV.

A Las Vegas, Asus ha presentato anche il nuovo ExpertBook B9 OLED (B9403CVA), un laptop commercial leggero e potente che ha come target i dirigenti aziendali, il laptop ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip (CX3401FBA) che supporta il gaming immersivo e vanta elevata versatilità e il router ASUS ExpertWiFi EBM68.