Al CES 2023 LG svela il pannello TV OLED di terza generazione

LG Display ha annunciato al CES 2023 il suo pannello TV OLED di terza generazione basato su “META Technology” che comprende un “Micro Lens Array” che massimizza l’emissione di luce dal pannello OLED, insieme alla tecnologia “META Booster”, un algoritmo di miglioramento della luminosità.

Sulla scorta di queste tecnologie, LG riferisce che i nuovi pannelli display OLED riescono a visualizzare immagini più luminose del 60% e angoli di visione più ampi del 30% rispetto ai display OLED convenzionali, oltre a una maggiore efficienza energetica.

La tecnologia META dell’azienda segue “EX Technology”, ossia la tecnologia del pannello TV OLED di seconda generazione che LG Display aveva introdotto l’anno scorso e che utilizzava algoritmi personalizzati per migliorare la luminosità fino al 30% rispetto al suo predecessore.

LG Display riferisce che i nuovi display saranno in grado di raggiungere una luminosità di picco di 2.100 nit, migliorando l’efficienza energetica del 22%.

Nello stand LG del CES 2023 è stato mostrato il pannello TV OLED 4K da 77 pollici di terza generazione di LG Display basato sulla tecnologia META e con un totale di 42,4 miliardi di micro obiettivi, circa 5.117 micro obiettivi per pixel, che lavorano per emettere anche la luce persa a causa dei riflessi interni per produrre immagini più chiare e dettagliate.

LG Display applicherà inizialmente la sua tecnologia META ai pannelli TV OLED 4K da 55, 65, 77 pollici e 88 pollici 8K, con l’obiettivo di estenderla a tutte le linee in futuro.

A fine dicembre 2022 LG Innotek ha presentato un nuovo modulo fotocamera con zoom ottico stile periscopio, con teleobiettivo in grado di offrire ingrandimenti da 4 a 9 volte, una componente che potrebbe arrivare in iPhone 15 Pro e altri top di gamma Android entro quest’anno. Per tutte le notizie relative alle presentazioni CES 2023 vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.