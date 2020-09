Apple fornirà le visiere anti Coronavirus di sua produzione ai dipendenti

Apple fornirà ai propri dipendenti, in particolare quelli che lavorano negli Apple Store, delle visiere protettive prodotte “in casa”. Il diffondersi della pandemia non sembra rallentare, rimane in crescita in particolare in alcune regioni ed è ormai chiaro che ci vorrà tempo prima che il ciclo epidemico si esaurisca.

Stando a quanto riferisce il francese Macg, Apple avrebbe previsto per i suoi dipendenti due tipo di visiera facciali (due diverse misure), con l’obiettivo di metterli in sicurezza.

Ad aprile di quest’anno Apple ha coordinato il lavoro di suoi dipendenti e fornitori per costruire visiere facciali protettive destinate ad operatori sanitari di tutto il mondo, donando milioni di visiere protettive. In un documento di supporto, Apple spiega anche come creare da soli le visiere, indicando specifiche istruzioni e procedure che ad ogni modo dovrebbero seguire solo esperti. “La produzione di maschere facciali richiede elevate competenze professionali nella produzione e progettazione, e dovrebbe essere eseguita solo da ingegneri meccanici o tecnici professionisti in contesti industriali”.

La produzione di protezioni facciali non è una stranezza; quando ha bisogno di grandi quantità di determinati accessori Apple da sempre provvede. Lo ha fatto persino con i cartoni della pizza, creando uno speciale contenitore da asporto che permette di prelevare la pizza nella caffetteria e di trasportarla nel proprio ufficio perfettamente integra e ancora croccante.

