Microsoft conferma Xbox Series S, in rete prezzi e data anche di Xbox Series X

Nelle scorse ore in rete si sono susseguite diverse anticipazioni relative alla data di arrivo e ai prezzi delle nuove console Microsoft Xbox Series X e anche Series S, rispettivamente la top di gamma affiancata da una versione più compatta e meno costosa che permetterà agli appassionati di divertirsi con i titoli nextgen contenendo la spesa ma anche, lo vedremo tra poco, rinunciando a qualcosa in termini di prestazioni.

Nel giro di poche ore la quantità di fughe di notizie ha spinto Microsoft a intervenire direttamente, confermando non solo l’esistenza e l’aspetto della versione economica ma anche il prezzo: Xbox Series S sarà proposta a solamente 299 dollari ed è caratterizzata da uno chassis molto compatto e anche più sottile del modello superiore, come visibile affiancata al joypad. Nel post di Redmond su Twitter la multinazionale dichiara che Xbox Series S offre le prestazioni di prossima generazione nella Xbox più piccola di sempre a 299 dollari, circa 250 euro, infine che svelerà di più al riguardo presto.

I primi dettagli che circolano in rete indicano che oltre all’assenza del lettore ottico, questo modello offrirà un processore grafico meno potente e anche meno memoria RAM del modello top. Mentre Series X raggiungerà 12 teraflop di potenza grafica, Series S erogherà 4 teraflop. Stando a quanto segnala The Verge permetterà di giocare ai giochi nextgen di Series X ma senza arrivare a visualizzare la grafica in 4K, per giocare a risoluzioni inferiori.

👀 Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

Naturalmente l’assenza dell’unità ottica spingerà più utenti agli acquisti solo in digitale, mentre Microsoft punta al prezzo di 299 dollari per Xbox Series S per sostenere quanto più possibile le vendite, ma anche in abbonamento con un piano Xbox All Access (xbox Live più Game Pass) da 25 dollari al mese, console inclusa.

Nessuna sorpresa invece per il prezzo di Xbox Series X, la versione più potente che sarà proposta a 499 dollari, circa 422 euro, in linea con il posizionamento delle console al lancio. Anche qui però sembra che Microsoft proporrà una soluzione alternativa come abbonamento da 35 dollari al mese per avere console e Xbox All Access. Entrambi i modelli sembra saranno disponibili nei negozi a partire dal 10 novembre.

Tutto quanto trapelato finora sulle nuove Xbox è disponibile a partire da questa pagina. Ricordiamo che sempre entro quest’anno verranno lanciate anche le nuove Sony Playstation 5, un modello top e una versione più economica senza lettore ottico, di cui trovate tutti i dettagli, le anticipazioni e i prezzi a partire da qui.

