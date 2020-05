Apple ha donato 7,5 milioni di visiere anti contagio

All’inizio di aprile Apple ha coordinato il lavoro di suoi dipendenti e fornitori per costruire visiere facciali protettive destinate ad operatori sanitari di tutto il mondo. L’azienda ha fatto sapere di avere donato finora 7,5 milioni di visiere protettive.

Il numero delle visiere protettive spedite finora è un dato emerso nel corso della presentazione dei dati relativi al secondo trimestre dell’esercizio fiscale, con ricavi in aumento dell’1% a 58,31 miliardi di dollari (sopra le attese degli analisti). Il CEO di Apple, Tim Cook, ha spiegato che l’azienda sta continuando a costruire e spedire le visiere facciali, al ritmo di un milione a settimana.

L’amministratore delegato di Apple ha anche riferito che l’app dell’azienda per lo screening del COVID-19 è stata scaricata oltre due milioni di volte e che la versione web è stata visitata da oltre 3 milioni di visitatori unici. L’app COVID-19 di Apple è stata sviluppata in partnership con i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la Federal Emergency Management Agency (FEMA) e la Task Force della Casa Bianca per l’emergenza coronavirus.

Oltre alle visiere facciali, Apple ha donato fondi e oltre 20 milioni di mascherine protettive N95 (di tipo FFP2) a vari operatori sanitari in tutto il mondo. Sono stati donati milioni di dollari a favore di varie cause per contribuire alla lotta al COVID-19, ed è stata predisposta la creazione di API in collaborazione con Google che rendono possibile la creazione di app per il tracking dei contagi nel pieno rispetto della sicurezza e della privacy degli utenti.

L’iniziativa delle mascherine e delle visiere di protezione è solo l’ultima di tutta una serie di iniziative intraprese da Apple per contribuire nella lotta al virus Sars-CoV-2.

