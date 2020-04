Proteggersi dal Coronavirus: Apple dice come creare da soli visiere facciali

Apple si sta dedicando alla produzione di visiere facciali per gli operatori sanitari, utilissime in questo periodo data la carenza di equipaggiamenti per la protezione personale degli operatori impegnati in prima linea contro il Covid-19; molti di loro hanno riportato danni indossando equipaggiamenti inadatti per molte ore o lavorando senza protezione.

In un documento di supporto, Apple spiega che è possibile creare da soli le visiere; indica specifiche istruzioni e procedure che ad ogni modo dovrebbero seguire solo esperti. “La produzione di maschere facciali richiede elevate competenze professionali nella produzione e progettazione, e dovrebbe essere eseguita solo da ingegneri meccanici o tecnici professionisti in contesti industriali”.

I materiali raccomandati da Apple sono: PET trasparente o poliestere (PETG) da 0,50mm per la visiera, PET trasparente o poliestere (PETG) da 0,50mm per la fascia sulla fronte, una fibra siliconata da 1,4-1,6mm priva di lattice per il laccetto.

Apple spiega che è possibile usare materiali alternativi ma bisogna verificare che la visiera sia otticamente trasparente e non si rompa quando piegata su sé stessa di 180° a formare la piega; consiglia di non usare PC (policarbonato) al posto del PET o PETG perché “è troppo fragile”.

Tra i metodi di fabbricazione suggeriti: il taglio laser, la fustellatura, il taglio a getto d’acqua, la lama fissa ma potrebbero andare bene anche altri metodi di taglio 2D.

Apple evidenzia che i vari metodi di produzione sono potenzialmente pericolosi e raccomanda l’esecuzione di queste procedure a esperti operatori dei macchinari per il taglio. Nel taglio laser bisogna stare attenti perché molti materiali rilasciano vapori pericolosi durante il procedimento; le estremità delle parti possono bruciare provocando sbavature indesiderate. Il getto d’acqua ha il vantaggio di consentire il taglio simultaneo di più fogli controllando le tacche di taglio e non vi è il problema del rilascio di vapori indesiderati. La fustellatura ha il vantaggio di consentire un alto volume di produzione ma richiede specifici investimenti.

Apple mette a disposizione i file con il progetto (qui il file ZIP all’interno del quale trovate PDF e DXF dei materiali, oltre alle istruzioni). La Mela raccomanda di indossare maschere respiratore N95 e guanti in nitrile durante la fabbricazione o l’attività di impacchettamento dei prodotti.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano della pandemia coronavirus e degli impatti sul mondo della tecnologia, del lavoro e della scuola a distanza, oltre che sulle soluzioni per comunicare da remoto si parte da questa pagina.