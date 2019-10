Blackview BV9800 Pro, ecco le specifiche tecniche dello smartphone con termocamera

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di Blackview BV9800 Pro, uno smartphone Android che fa del suo principale punto di forza la presenza di una telecamera termica sviluppata dalla nota azienda FLIR.

Se volete conoscere tutte le sue funzioni non vi resta che leggere quindi il nostro precedente articolo mentre se siete interessati a conoscere le specifiche tecniche, allora restate pure qui con noi. La società produttrice infatti ha da poco pubblicato la tabella che, per praticità, vi riportiamo in questo articolo attraverso un’unica immagine.

Il lancio di Blackview BV9800 e della sua versione Pro è avvenuto su Kickstarter attraverso una campagna di raccolta fondi che, in soli sette giorni, ha convinto più di 1.000 persone che hanno deciso di prenotarne uno ad un prezzo ribassato. Per avviare la produzione di massa erano necessari circa 13.000 dollari ma, nel momento in cui scriviamo, ne sono già stati raccolti trenta volte tanto (siamo a più di 400.000 dollari).

Questo smartphone è tra le migliori scelte del momento per chi cerca un telefono robusto – è certificato IP68 e IP69K e MIL-STD-810G – ma al contempo carico di tecnologia. Oltre alla fotocamera Sony da 48 MP che promette fotografie in altissima qualità (uno dei limiti più grandi di questa categoria di smartphone risiede proprio nella bassa qualità delle fotografie) il modello Pro è dotato di una termocamera FLIR Lepton da 5 MP che consente di misurare il calore di tutto ciò che viene inquadrato dal dispositivo con tanto di interfaccia termica a display.

Tra le altre caratteristiche ricordiamo la presenza dei moduli GPS e GLONASS per l’uso come navigatore, la batteria da più di 6.000 mAh, il supporto alla connettività 4G LTE e i 6 GB di RAM accompagnati da ben 128 GB di capacità.

Vi ricordiamo che la campagna di raccolta fondi su Kickstarter è ancora attiva, perciò se desiderate prenotarne uno a prezzo ribassato siete ancora in tempo: potete darci un’occhiata cliccando qui.