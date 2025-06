Apple ha aggiornato la beta di iOS 26 per gli sviluppatori

Apple ha rilasciato agli sviluppatori una versione aggiornata della beta di iOS 26 distribuita il 9 giugno nell’ambito della WWDC25 (conferenza sviluppatori). Non è chiaro perché è stato necessario aggiornare la prima beta rilasciata solo 4 giorni addietro ma è probabile che sia stata obbligata per la presenza di qualche bug importante.

Il sito statunitense Macrumors riferisce che la beta aggiornata è disponibile solo per gli utenti con i vari modelli di iPhone 15 e iPhone 16 e quindi se avete installato la beta 1 di iOS 26 su iPhone 14 o precedente, l’aggiornamento non compare.

Come sempre se la beta di iOS è già installata, potete aggiornarla andando in Impostazioni > >Generali > Aggiornamento software, attendere la verifica di update e installare quelli eventualmente proposti.

Nel momento in in cui scriviamo iOS 26 è disponibile come beta per i soli sviluppatori. La beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. Le nuove funzioni software saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito (qui l’elenco completo dei telefoni compatibili con il nuovo sistema).

