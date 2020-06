Apple usa un nuovo strumento diagnostico interno con USB-C

Apple sta introducendo internamente l’uso di un nuovo tool diagnostico USB-C, successore dell’esistente Serial Number Reader utilizzabile sia per raccogliere informazioni sul numero seriale della scheda logica, sia come accessorio di test dell’alimentazione di iPad.

Il sito Macrumors riferisce che in precedenza era usata una versione Lightning di questo accessorio ma ora sono apparse su twitter immagini che fanno riferimento a una versione USB-C del Diagnostic Tool (UDT), accessorio internamente denominato “ChimpSWD”. Il nuovo accessorio è compatibile con la lineup di iPad Pro, dispositivo che dal 2018 integra di serie l’USB-C.

A quanto sembra di capire, il personale tecnico deve collegare un capo del cavo dell’UDT all’Hardware Diagnostic Interface (HDI) sul Mac usando un cavo appropriato e l’altro capo al dispositivo target per ottenere informazioni diagnostiche di vario tipo.

Apple is introducing a new probe to its family. We are talking about the SNR successor.

Let me introduce you UDT (USB-C Diagnostic Tool), probably some of you know it already as ChimpSWD. #AppleInternal pic.twitter.com/y2WzdMFTLA

— Giulio Zompetti (@1nsane_dev) May 29, 2020