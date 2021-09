Apple ha brevettato il cinturino con chiusura magnetica

Apple ha depositato un brevetto per un “cinturino con aggancio magnetico”, riferimento a cinturini che è possibile aprire e chiudere con la chiusura magnetica attraverso il connettore o l’aletta dello stesso, tipo il Loop in maglia milanese.

Nel brevetto Apple riferisce che molti cinturini sono limitati dal punto di vista della possibile regolazione della lunghezza; alcuni permettono di regolare la misura eliminando maglie, perni o asole, altri sono disponibili in dimensioni standard ma in genere con quelli in metallo servono puntine o pinze per spingere all’esterno dei fori le barrette che fissano fra loro le maglie (bisogna contare il numero di maglie da togliere ed eliminarle aiutandosi con pinze o altri strumenti).

Un sistema migliore rispetto a quello tradizionale che prevede la rimozione o l’aggiunta di maglie, secondo Apple consiste nell’usare agganci magnetici, sfruttando “una serie di magneti da accoppiare magneticamente al cinturino stesso” quando è ripiegato su sé stesso. I magneti sul cinturino, spiega Apple, possono includere un polimero in grado di garantire proprietà magnetiche e flessibilità. I magneti possono essere uniti da una struttura di sostegno continua che si estende fino alle coppie opposte di magneti. La struttura, riferisce ancora Apple, può fornire essenzialità, possibilità varie e resistenza alla trazione. I magneti e la struttura di supporto possono essere racchiusi in una copertura flessibile per proteggere i componenti all’interno.

Come sempre, ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.