Pronta la soluzione per passare le chat WhatsApp da iOS ad Android

Finalmente è arrivato, anche se al momento solo per i dispositivi Samsung. Si tratta dello strumento per trasferire le chat WhatsApp da iOS ad Android, aiutando così quegli utenti che passano da un dispositivo della Mela ad uno di Google a non perdere le proprie conversazioni.

Annunciato per la prima volta al recente evento Unpacked di Samsung, lo strumento consente di spostare la cronologia della chat, inclusi eventuali memo vocali, foto e video che nel tempo sono stati inviati a familiari e amici, tra Android e iOS. La funzione è attualmente disponibile solo sui telefoni Samsung con Android 10 e versioni successive, anche se WhatsApp ha evidenziato che arriverà “presto” su più dispositivi Android.

E’ possibile vedere il riepilogo completo di come utilizzare lo strumento sul sito Web di WhatsApp. Tuttavia, uno dei requisiti più importanti è che l’utente avrà bisogno di un cavo da Lightning a USB-C per collegare i due telefoni interessati dal passaggio.

Inoltre, entrambi i dispositivi devono avere lo stesso numero di telefono. Ancora, il telefono Samsung deve essere nuovo, o ripristinato di recente alle impostazioni di fabbrica. In breve, il processo non è così intuitivo ed immediato come si sperava, ma WhatsApp promette che è sicuro e affidabile.

Di seguito le istruzioni per migrare i dati da iOS ad Android:

Come eseguire la migrazione da iPhone a Samsung

Collegare lo smartphone Samsung tramite cavo ad iPhone quando richiesto; seguire le indicazioni fornite da Samsung Smart Switch; appena richiesto, utilizzare la camera dell’Phone per scansionare il codice QR visualizzato su smartphone Samsung; toccare avvia su iPhone: continuare a configurare lo smartphone Samsung. quando si arriva sulla schermata home, aprire WhatsApp e accedere con lo stesso numero di telefono usato sul vecchio dispositivo; tocca importa quando richiesto; completare l’attivazione del nuovo dispositivo; saranno così presenti le chat precedenti.

