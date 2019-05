I trasporti pubblici di Londra si pagheranno con Apple Pay Express Transit

Apple Pay Express Transit farà tappa anche a Londra nei prossimi mesi, e permetterà agli utenti di pagare con iPhone e Apple Watch metropolitana e trasporti pubblici disponibili in città.

Introdotto come parte di iOS 12.3, Apple Pay Express Transit consente ai proprietari di iPhone di utilizzare i dispositivi per pagare il viaggio su trasporto pubblico, senza necessità di autenticazione tramite Face ID o Touch ID. Abilitando le transazioni senza la verifica di autenticazione, questo consente di risparmiare secondi preziosi, che per i sistemi di trasporto pubblico che ospitano milioni di passeggeri significherà risparmiare tempo ed evitare file.

Un portavoce di Transport for London (TfL) ha confermato delle trattative con Apple sull’attivazione del servizio, ormai concluse con esito positivo. La rete TfL, che supporterà il servizio, includerà l’iconica metropolitana di Londra, così come treni e autobus in servizio per la città.

TfL non ha diffuso un calendario preciso per il rilascio della funzione, evidenziando che “Maggiori informazioni sulla tempistica e ulteriori piani saranno disponibili in un prossimo futuro”. Tuttavia, in risposta a una domanda sulla funzione, la società ha suggerito la sua introduzione “nei prossimi mesi”.

Finora Apple Pay Express Transit è in funzione su TriMet di Portland e C-Tran autobus, sulla metropolitana MAX, e su Portland Street Car. Invece, la metrò MTA di New York sarà abilitata alla funzione il prossimo venerdì, inizialmente limitata a 16 stazioni, e alle linee 4, 5, e 6.