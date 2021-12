Apple brevetta misuratore di pressione che comunica con Apple Watch

Apple ha registrato brevetti per la misurazione della pressione arteriosa con Apple Watch e un nuovo brevetto depositato presso il Patent & Trademark Office statunitense conferma la volontà dell’azienda di offrire un sistema per misurare la pressione esercitata dal sangue, pompato dal cuore, sulla parete delle arterie che distribuiscono il sangue stesso nell’organismo.

Misurare regolarmente la pressione arteriosa aiuta a prevenire patologie come l’ipertensione e l’ipotensione, che possono causare gravi conseguenze (infarto, ictus o insufficienza renale), e un dispositivo che consente di effettuare costanti è utile per avere informazioni attendibili, facendo la media delle misurazioni (mattina e sera, prima di assumere farmaci, prima di mangiare) per più giorni di seguito.

Nel brevetto di Apple si fa riferimento a un misuratore da braccio senza tubi e senza fili, controllabile da Apple Watch e vari metodi che prevedono il passaggio di aria con conseguente gonfiaggio e sgonfiaggio del bracciale.

Apple ha previsto una “unità di controllo” che consente di effettuare le misurazioni guidando l’utente nel posizionamento del bracciale, riconfigurare il bracciale in modo che non sia né troppo allentato, né troppo stretto.

Apple ha previsto la possibilità di controllare il bracciale ed eseguire misurazioni in qualsiasi posizione sulla parte superiore del braccio, tenendo traccia dei progressi tramite iPhone/Apple Watch.

Come sempre, ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.