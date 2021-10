Apple Watch forse avrà un cinturino per misurare la pressione

Apple continua a lavorare per integrare in qualche modo nei futuri Apple Watch (qui la recensione di Watch Srie 7 di macitynet) la misurazione della pressione arteriosa e, tra le possibilità previste, c’è anche un cinturino elasticizzato.

Apple Watch è sempre possibile misurare la frequenza cardiaca in battiti per minuto, ma non sono stati integrati sensori in grado di misurare accuratamente la pressione arteriosa. Esistono strumenti specifici e app di terze parti compatibili con Apple Watch, ma questi richiedono accessori come un bracciale da polso regolabile a diverse circonferenze.

In precedenza sono emersi brevetti di Apple relativi a meccanismi per misurare la pressione senza bracciale, ma un diverso brevetto prevede l’uso di un cinturino per Apple Watch, alla stregua di un bracciale per misurare la pressione.

Nel brevetto Apple evidenzia la possibilità di usare un cinturino con una membrana gonfiabile per creare pressione, come segnala AppleInsider, per esercitare pressione sull’arteria del polso e interrompere per un istante il flusso sanguigno e misurare così l’aria gradualmente rilasciata dal bracciale, leggendo la pressione sistolica.

Con un simile bracciale è possibile ricavare i dati ogni volta che lo si desidera e anche programmare verifiche periodiche. Dallo schema allegato al brevetto, l’aspetto del cinturino con queste funzionalità sembra ricordare quello di alcuni cinturini in pelle.

Nei credit del brevetto sono indicate quattro inventori, incluso il prolifico Zijing Zeng, il cui nome appare in tanti brevetti della multinazionale di Cupertino, inclusi brevetti per la misurazione della pressione sanguigna senza bisogno di manicotto.

Come sempre, ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.

Tutto quello che c’è da sapere su Apple Watch 7 di ultima generazione è nella recensione di macitynet.