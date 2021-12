Beghelli entra nel settore telefonia mobile con Salvalavita Phone

Beghelli S.p.A. – da sempre molto attiva nel mondo dei prodotti elettronici e dei servizi dedicati ad anziani e persone in stato di necessità – entra nel mercato dei dispositivi telefonici mobili proponendo Salvalavita Phone, il suo primo telefono cellulare, con dotazioni di sicurezza.

Si tratta di un telefono con tasti grandi, volume alto, facile da usare e con un pulsante di emergenza sul retro. Un prodotto pensato per proteggere le persone non solo all’interno della propria abitazione, ma anche fuori.

Il telefono consente ad una persona in difficoltà di chiedere aiuto a parenti e amici, oppure di segnalare lo stato di bisogno al Centro Salvalavita Beghelli. Inoltre, grazie al Salvalavita Band, un braccialetto da polso resistente all’acqua e collegato al Salvalavita Phone tramite Bluetooth, si può chiedere soccorso anche se si è a distanza dal telefono, ad esempio sotto la doccia, con la semplice pressione di un tasto.

Salvavita Phone è disponibile in tre differenti versioni: SLV10 (con display da 1,77 pollici, dotato di fotocamera, vivavoce, tasto Salvalavita e due tasti dedicati alla chiamata rapida), SLV20 (con display da 2,8 pollici, dotato di base di ricarica, fotocamera, vivavoce, tasto Salvalavita e tre tasti dedicati alla chiamata rapida e abbinabile a Salvalavita Band), SLV30 GPS (con display da 2,8 pollici, dotato di base di ricarica, localizzazione GPS e Wi-Fi, sensore di caduta, fotocamera, vivavoce, tasto Salvalavita, tre tasti dedicati alla chiamata rapida e abbinabile a Salvalavita Band).

Con la pressione del tasto Salvalavita, presente su tutti e tre i modelli di Salvalavita Phone e Salvalavita Band, viene inviato un SMS con il testo “Richiesta di soccorso” ai numeri precedentemente memorizzati. Successivamente partono chiamate a tutti i numeri in memoria fino a che non si ottiene una risposta (il telefono si imposta automaticamente in modalità vivavoce).

Il modello SLV30 è in grado di mandare un SMS contenente un link con la localizzazione della posizione in cui si trova la persona che ha mandato la richiesta di soccorso, tramite segnale GPS e reti WiFi. In caso di una caduta accidentale, grazie al sensore di caduta, lancia automaticamente una chiamata di soccorso e indicazione della posizione.

Il Centro Salvalavita è attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. Gli operatori, appositamente formati per gestire le chiamate di soccorso, seguono procedure certificate e collaudate per garantire una risposta in caso di allarme. Ricevono l’allarme sui propri monitor, individuano la provenienza e la natura dell’allarme e lo gestiscono secondo le procedure concordate con la persona e con la famiglia. I prezzi dei nuovi dispositivi non sono ancora noti.