Apple ha brevettato un sistema di sorveglianza originale che riconosce le persone

Dalle domande di brevetto richieste da Apple in Europa, emerge un brevetto intitolato “Identity Recognition Utilizing Face-Associated Body Characteristics” (riconoscimento dell’identità usando caratteristiche corporee associate al volto).

Nel brevetto si fa riferimento a un sistema di sorveglianza domestica che prevede telecamere interne ed esterne che consentono a chi è dentro casa di comunicare con chi si trova davanti o sul retro della casa (nei pressi delle videocamere collocate all’esterno).

Il sistema di videocamere è in grado di visualizzare in streaming il flusso video in tempo reale, mostrando su iPad, iPhone o HomePod (così emerge dai disegni allegati al brevetto) chi si trova nei pressi del sistema di sorveglianza.

Nel brevetto, Apple indica tecniche per identificare le persone tenendo conto del volto, mostrando eventualmente notifiche con le indicazioni sulle persone riconosciute (familiari, coinquilini, colf, babysitter, ecc.).

Da quello che sembra di capire, Apple ha lavorato su un complesso sistema di videosorveglianza, in grado di riconoscere le persone tenendo conto non solo del volto ma anche di altre caratteristiche fisiche; nell’ambiente domestico è possibile ricevere le notifiche su iPad, iPhone o un HomePod, dispositivi che dal brevetto sembra possibile sfruttare per comunicare anche con chi sta all’esterno.

Non è la prima volta che Apple brevetta sistemi di questo tipo, e un presunto HomePod con integrata videocamera è stato visto sia in un brevetto di aprile 2020, sia di dicembre 2021 (lo scorso anno sono anche circolate voci a riguardo).

Per questi HomePod con schermo e videocamera è possibile immaginare in arrivo funzioni simili a quelle già offerte da tempo dagli Echo Show, contestualizzate nell’ecosistema Apple. Per esempio la possibilità di visualizzare contenuti e informazioni tramite app dedicate, videochiamate e videoconferenze tramite FaceTime, previsioni meteo, giochi, ricette con istruzioni video, la riproduzione di film e serie TV tramite Apple TV+, la visualizzazione di foto e video personali, il controllo dei dispositivi per la casa smart e altro ancora.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.