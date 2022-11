GOGOBEST GF300, la bici elettrica per la città con oltre 700 euro di sconto

Tra le city bike elettriche per la città più comode che possiate acquistare c’è certamente GoGobest GF300, che tra i suoi pregi ha anche quello economico: oggi in sconto di oltre 700 euro, si acquista direttamente a questo indirizzo e con un codice sconto che vi segnaliamo in calce costa ancora meno.

Si tratta, anzitutto, di un bici elettrica pieghevole, nonostante le sue dimensioni generose, comprensive di pneumatici Fat. Propone un potentissimo motore da 1000W che, insieme alla batteria 48V da 12,5 Ah, permette di raggiungere 100 km di autonomia in modalità pedalata assistita. Quanto alla velocità di crociera, invece, permette di raggiungere i 25 km/h, che rappresentano il tetto limite imposto dal codice della strada.

Tra i punti di forza di questa bici elettrica anche i suoi pneumatici di tipo fat, con grandezza 20×4 pollici, in grado di farvi affrontare qualsiasi tipo di manto stradale, anche quelli sconnessi. Ancora, tra le comodità di questa city bike la batteria rimovibile, che consente al rider di portarla con se per ricaricarla più facilmente, oltre che per rendere eventuali furti più difficili.

Si ricarica in circa 5-6 ore, ma assicura in modalità pura elettrica un Range di 45 chilometri. La bici, grazie al suo potente motore assicura di poter superare pendenze del 35%. Questo anche grazie al cambio Shimano a 7 rapporti di cui gode la city bike, che renderà più agevole il tragitto, quale che sia la condizione della strada.

Trattandosi di una city bike risulta particolarmente utile il piccolo spazio posteriore dover poter alloggiare buste e piccoli pacchi, per il trasporto di materiale fino a 25 kg.

Di seguito le caratteristiche della GOGOBEST GF300:

Materiale : Alluminio

: Alluminio Dimensioni da piegata : 90*37*35cm

: 90*37*35cm Dimensioni : 165*61* 100-120cm

: 165*61* 100-120cm Ruote : 20*4.0 pollici

: 20*4.0 pollici Peso netto : 32kg

: 32kg Altezza guidatore : 160-200cm

: 160-200cm Velocità massima : 35km/H

: 35km/H Pendenza massima : 35°

: 35° Certificazione : IPX6

: IPX6 Carica batteria : 54.6V 2Ah

: 54.6V 2Ah Capacità batteria : 12.5Ah

: 12.5Ah Voltaggio batteria : 48V

: 48V Potenza motore : 1000W

: 1000W Charging Time : 5-6h

: 5-6h Cambio : SHIMANO 7 velocità

: SHIMANO 7 velocità Freni: meccanici

Potete acquistare la bici GOGOBEST GF300 direttamente a questo indirizzo; al momento si trova al prezzo di 799,99 €, anziché 1529,99 €, ma con il codice sconto F7WQ68 la portate a casa a 759,99 €. Il sito accetta anche il pagamento in 3 rate senza interessi tramite la piattaforma Klarna.

Se volete un’ebike tutte le offerte del Black Friday di Gogobest per risparmiare di più sono disponibili cliccando su questo link diretto.