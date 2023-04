Apple ha brevettato una custodia di ricarica AirPods con display touch

Dal Patent & Trademark Office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto di Apple per una custodia di ricarica degli AirPods che prevede l’integrazione di un display touch.

Dal brevetto si evince la possibilità di richiamare Siri e app quali Apple Music, Apple TV+, Mappe e interagire con queste.

Del brevetto riferisce il sito PatentlyApple, spiegando che la Mela ritiene utile un nuovo tipo di custodia di ricarica che permetta di veicolare informazioni all’utente con feedback aptico e dettagli da mostrare sulla parte frontale della custodia, modalità di interazione complementari a quelle per il controllo degli auricolari wireless.

In alcuni esempi la custodia in oggetto mostra un display touch, in altri una interfaccia grafica (GUI), con tanto di memoria e moduli che consentono di eseguire diverse funzioni, con la superficie sensibile a tocco utilizzabile con le dite ma anche con l’Apple Pencil.

Apple ha previsto diverse modalità di funzionamento, con il dispositivo orientato in diversi modi e anche come vero e proprio dispositivo per richiamare comandi per il controllo e la riproduzione anche da device differenti dagli AirPods, come ad esempio, i contenuti su Apple TV+.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.