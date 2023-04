L’Apple Store Gangnam Style

Venerdi 31 marzo Apple ha svelato in anteprima Apple Gangnam, situato nel movimentato distretto di Gangnam a Seoul, famoso in tutto il mondo soprattutto per la canzone di PSY, probabilmente il più grande successo della musica pop coreana.

Apple “Gangnam Style” offrirà alla clientela uno spazio per scoprire la gamma di prodotti e servizi Apple, ricevere l’assistenza con un team qualificato e offrire la possibilità di partecipare alle sessioni gratuite di Today at Apple per imparare a sfruttare al meglio i propri prodotti.

La Mela riferisce che il team di Apple Gangnam è composto da quasi 150 persone altamente qualificate che in totale parlano oltre 12 lingue.

Apple Gangnam è situato nello storico e dinamico quartiere di Gangnam a Seoul una zona considerata trendy e frequentata da un pubblico sofisticato e considerato alla moda (le persone , in quel caso ragazze, cui si riferiva proprio PSY nella sua canzone citata sopra)

La sua spettacolare facciata a doppia altezza ha un nuovo rivestimento con fritte sfumate e trattamento a specchio che crea una transizione fluida dall’alto al basso e cambia aspetto a seconda dell’ora del giorno o del periodo dell’anno.

Lo store è stato progettato con materiali provenienti dalla regione, utilizzati per realizzare i tavoli, la parete in legno, il logo, la facciata in vetro, le pareti in pietra e la pavimentazione.

Apple sottolinea che, come tutte le sue strutture, anche Apple Gangnam e l’intero settore Apple Operations in Corea del Sud sono a impatto zero e utilizzano il 100% di energia rinnovabile.

Apple aveva aperto il suo primo store in Corea del Sud, Apple Garosugil, nel 2018. Lo scorso anno Apple ha anche lanciato la Apple Developer Academy e l’Apple Manufacturing R&D Accelerator a Pohang. Dalla scorsa settimana Apple Pay è finalmente disponibile anche in Corea del Sud e in tutti e cinque gli Apple Store della regione.