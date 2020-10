Apple ha comprato la startup Vilynx per migliorare Siri

All’inizio di quest’anno Apple ha comprato Vilynx, startup specializzata in Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di migliorare Siri, l’assistente virtuale che è possiible sfruttre con iPhone, Mac, Apple Watch, ecc.

A riferirlo è Bloomberg, spiegando che gli sviluppatori di Vilynx sono specializzati non solo nell’Intelligenza Artificiale ma anche nella tecnologia di computer vision, elementi che dovrebbero permettere di migliorare l’IA Apple in tutta una serie di prodotti e servizi.

L’acquisizione di questa startup di Barcellona risale all’inizio dell’anno ma è stata scoperta solo ora. Vilynx, come accennato, ha sviluppato una tecnologia di IA che consente di analizzare contenuti di video, audio, testi e “comprendere” i contenuti. È una tecnologia che può essere usata per creare in automatico tag per i video e renderer i contenuti ricercabili.

Secondo le fonti di Bloomberg l’accordo sarebbe stato concluso per circa 50 milioni di dollari. L’acquisizione è stata confermata da Cupertino con la consueta frase di rito: «Apple compra di tanto in tanto piccole aziende tecnologiche e generalmente non discutiamo il fine né i piani».

Vilynx ha fornito sue tecnologie per software che le aziende sfruttano neii “motori” che consentono di effettuare ricerche e mostrare suggerimenti con video e altri media similiari. Nel sito della startup (non più attivo) era evidenziata la possibilità di riconoscere non solo oggetti ma anche di comprendere il contesto.

Apple potrebbe sfruttare questa tecnologia non solo con Siri ma anche con l’app Foto per rendere i filmati ricercabili tenendo conto di parole chiave o altri elementi. La Mela potrebbe sfruttare l’IA di Vilynx anche con le app TV e News per evidenziare contenuti legati a ciò che si sta vedendo/leggendo.

Cupertino, a quanto pare, intende lasciare in piedi gli uffici di Vilynx a Barcellona e, anzi, sfruttrlo com uno dei centri principali di ricerca e sviluppo sull’intelligenza artificiale per l’Europa. A proposito di IA ed Europa, Apple ha iniziato ad assumere ingegneri specializzati in Intelligenza Artificiale a Cambridge (Regno Unito), Cork (Irlanda), Monaco di Baviera e Zurigo.

Vilynx è solo l’ultima di startup specializzate in IA e assistenti vocali acquisite da Apple. Tra le tante, ricordiamo: Inductiv, Voysis, Xnor.ai, Turi, Perceptio, Tuplejump e altre ancora.