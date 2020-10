Nel database dei prodotti Bluetooth un misterioso “computer” Apple indicato con il segnaposto “B2002”

La scorsa settimana nel database dei prodotti Bluetooth è apparso un prodotto di Apple indicato con il segnaposto “B2002” e il model number “TBD”. Lo riferisce il sito MacRumors citando a sua volta MyHealthyApple, un sito che si occupa di fitness e salute.

Il misterioso prodotto di Apple è archiviato cone “personal computer”, categoria che a Cupertino hanno già sfruttato in altre occasioni per registrare nell’archivio in questione Mac e iPad, ed è dunque difficile individuare a cosa faccia esattamente riferimento la Mela per questo nuovo prodotto. Potrebbe semplicemente essere un riferimento ai nuovi iPad Air da poco presentati, ma anche un riferimento ai futuri Mac con CPU Apple Silicon o altro ancora.

Dettagli nella sezione Qualified Design ID che si possono vedere qui mostrano generiche indicazioni già riportate in precedenti occasioni sia per Mac, sia per iPad. Il prodotto è stato inserito nell’elenco il 22 ottobre ed è il primo inserito pubblicamente in un elenco visibile da chiunque dalla fine del 2019. Macrumors riferisce ad ogni modo che, poiché molti prodotti Apple usano le stesse specifiche Bluetooth, Cupertino ha la possibilità di aggiornare elementi in precedenza inseriti nel database quando nuovi prodotti vengono presentati.

Tra i nuovi prodotti Apple che dovrebbero arrivare a breve ci sono i primi Mac con CPU Apple Silicon (si parla di un evento dedicato che dovrebbe svolgersi il 17 novembre); altri prodotti da tempo indicati dalle indiscrezioni come in arrivo sono i tracker AirTag, le cuffie AirPods Studio e una nuova Apple TV con funzionalità pensate per i gamer (con un telecomando o un controller dedicato per i giochi).