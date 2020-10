iPhone 12 supporta la ricarica wireless inversa di accessori

I nuovi iPhone 12 supportano il reverse charging, in altre parole la possibilità di ricaricare accessori che loro volta supportano la ricarica senza fili. È quanto emerge da un documento presentato alla Federal Communications Commission (FCC), la Commissione federale delle comunicazioni degli Stati Uniti, individuato da Jeremy Horwitz di VentureBeat.

Nella documentazione presentata alla FCC, Apple riferisce che gli iPhone di ultima generazione supportano la funzionalità di ricarica wireless di accessori, funzioni che potrebbe essere bilitata con un aggiornamento a supporto di futuri dispositivi prodotti a Cupertino.

“Oltre a poter essere caricati da un caricabatteria WPT (Wireless Power Rransfer, ndr) da tavolo (a forma di dischetto), i modelli di iPhone 2020 supportano anche la funzione di ricarica WPT a 360 kHz per ricaricare accessori, (con l’inclusione di) un potenziale accessorio esterno Apple in futuro”.

A new MagSafe feature was hidden in Apple FCC filings: “In addition to being able to be charged by a desktop WPT charger (puck), 2020 iPhone models also support WPT charging function at 360 kHz to charge accessories [including] an external potential apple accessory in future.”

