Apple ha comprato Mira, startup specializzata in Realtà Virtuale

il giorno dopo la presentazione ufficiale del Vision Pro, si apprende che Apple ha acquisito Mira, azienda specializzata in app per la Realtà Mista.

Tra i clienti di Mira, c’è l’esercito americano, che usa prodotti di questa azienda per addestrare i suoi piloti, ma la startup in questione si è fatta notare anche per i visori di Mario Kart che si trovano al Super Nintendo World presso Universal Studios Japan e Universal Studios Hollywood.

Il sito The Verge riferisce che il CEO della startup, Ben Taft, ha pubblicato una foto su iu un account Instagram privato mostrando i dipendenti con il badge di Apple e una didascalia che recita: “Emozionato per la prossima fase di Mira, in Apple :-). 7 anni di percorso dai dormitori universitari all’acquisizione”.

Secondo quanto riferito da The Verge, sono almeno 11 gli ex dipendenti di Mira che ora lavorano per Apple; quest’ultima ha confermato l’acquisizione con la consueta frase di rito: «Apple compra di tanto in tanto piccole aziende tecnologiche e generalmente non discutiamo il fine né i piani».

Nei mesi e anni passati Apple ha acquisito molte altre piccole e grandi aziende legate a vario titolo al settore della Realtà Aumentata / Realtà Virtuale, allo scopo che oggi appare ovvio di preparare software e disporre di competenze varie per il visore presentato nell’ambito della WWDC2023.

