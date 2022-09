Apple ha creato un’app per la certificazione GymKit con Fitness Plus

GymKit è una piattaforma tecnologica he permette agli utenti di sfruttare vari dispositivi compatibili, collegando Apple Watch a vari attrezzi cardio che si usano in palestra.

Se ad esempio l’utente avvia una sessione al tapis roulant con Fitness+ su macchine che integrano il supporto a Apple GymKit, l’allenamento chiederà di fare tap per connettere Apple Watch in modo da sincronizzare i parametri.

Il sito 9to5Mac riferisce che il supporto per la piattaforma in questione si sta pian piano espandendo nelle attrezzature da palestra e ora Apple ha predisposto GymKit Certification Assistant, app che dovrebbe snellire le procedure di approvazione per i produttori di attrezzature da palestra.

L’app GymKit Certification Assistant è presente sull’App Store, distribuita con gli account sviluppatori e accessibile da un link diretto. Nella descrizione dell’app, Apple spiega che questa è pensata per i licenziatari MFi, il sistema di cessione di licenze della Casa di Cupertino che consente di per certificare le periferiche compatibili con i prodotti Apple. “Usate il GymKit Certification Assistant per testare accoppiamento, connessone e altri requisiti chiave aggiuntivi di attrezzature per il fitness da voi sviluppate per includere la tecnologia GymKit”.

L’app, come accennato, è pensata per i produttori di attrezzatture e permette loro di testare il funzionamento di queste con la piattaforma GymKit. L’app guida le aziende nelle procedure di testing per la connettività NFC e l’accuratezza dei dati, garantendo che le informazioni mostrate agli utenti siano corrette.

Il sito 9to5Mac riferisce che molto probabilmente Apple ha già sfruttato questa app in passato per effettuare test con i partner che hanno deciso di sfruttare la tecnologia GymKit. L’aggiunta dell’app sull’App Store semplifica ulteriormente le procedure di approvazione ed è probabilmente un segno che Apple intende velocizzare il lancio di prodotti con supporto alla tecnologia GymKit. L’app è utile anche per diagnosticare bug con l’integrazione GymKit, permettendo agli sviluppatori di ottenere dettagli sulla connettività Bluetooth e NFC, contribuendo all’individuazione delle cause di eventuali problemi di comunicazione.