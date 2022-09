Philips hue: dalla sincronizzazione al supporto Corsair iCue e SmartThings

Ad IFA 2022 da poco conclusosi, Philips ha presentato nuove lampadine per il suo ecosistema Hue. E non solo. Il noto brand, infatti, ha anche presentato nuovi servizi e nuove funzionalità per la sua app. Un nuovo modo di controllare le luci. Ecco di che si tratta.

La prima nuova funzionalità che presto arriverà sull’app Philips Hue è quella relativa alla sincronizzazione. La scheda Sincronizza nell’app Hue sarà diventerà un vero e proprio hub per tutto ciò che l’utente sincronizza. Un po’ come avviene già per la sincronizzazione Philips Hue + Spotify, ma in modo più profondo: a breve, infatti, sarà possibile controllare la Sync Box Hue direttamente dall’app Hue. Si tratta della dock HDMI che consente di sincronizzare le luci con una fonte esterna, come ad esempio una console collegata in HDMI alla box.

Inoltre, da settembre 2022, il sistema di illuminazione Philips Hue diverrà un vero e proprio sistema, di allarme visivo. Infatti, a breve quando non si è in casa, ci sarà Hue a simulare la presenza. Un’apposita automazione farà sì che le luci in casa si accendano e spengano automaticamente, negli orari in cui generalmente si utilizzano nelle diverse stanze selezionate. Con questa automazione, sembra che ci sia sempre qualcuno in casa. Apparirà nella scheda Automazioni.

Per gli amanti del gaming, invece, Philips Hue permette di collegare le luci Philips Hue a CORSAIR iCUE, insieme a tutte le periferiche di gioco CORSAIR, per creare uno spazio di gioco unico. Tra le altre, questo permetterà di sincronizzare le luci con quel che accade a schermo, per avere un’esperienza ancor più coinvolgente. Inoltre, anche le luci Philips imiteranno i colori RGB delle periferiche da gioco, creando una postazione coerentemente illuminata.

Ultimo, ma non per importanza, il supporto alla sincronizzazione della musica con l’app SmartThings. Hue Sync è disponibile direttamente nell’app SmartThings sul proprio dispositivo mobile Galaxy. In questo modo le vostre luci si sincronizzino con i brani preferiti dallo smartphone o con il tablet Samsung Galaxy.

